معلومات سعر Satoxcoin (SATOX) في (USD)

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة: $ 0 $ 0 $ 0 24 ساعة منخفض $ 0 $ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع 24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 0.01402414$ 0.01402414 $ 0.01402414 أدنى سعر $ 0$ 0 $ 0 تغير السعر (1 ساعة) -0.00% تغير السعر (1يوم) +0.00% تغير السعر (7 أيام) -6.03% تغير السعر (7 أيام) -6.03%

سعر Satoxcoin (SATOX) في الوقت الحقيقي هو --. على مدار الـ 24 ساعة الماضية، تم تداول SATOX بين أدنى سعر $ 0 وأعلى سعر $ 0، مما يدل على تقلبات السوق النشطة، أعلى سعر لـSATOX على الإطلاق هو $ 0.01402414، في حين أن أدنى سعر على الإطلاق هو $ 0.

فيما يتعلق بالأداء قصير الأجل، فقد تغير SATOX -0.00% على مدار الساعة الماضية، +0.00% على مدار 24 ساعة، و -6.03% في آخر 7 أيام. وهذا يوفر لك نظرة عامة سريعة على أحدث اتجاهات الأسعار وديناميكيات السوق على MEXC.

معلومات سوق Satoxcoin (SATOX)

القيمة السوقية $ 34.92K$ 34.92K $ 34.92K الحجم (24 ساعة) ---- -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 35.05K$ 35.05K $ 35.05K إمداد دورة التداول 3.71B 3.71B 3.71B إجمالي العرض 3,728,595,041.5624213 3,728,595,041.5624213 3,728,595,041.5624213

القيمة السوقية الحالية لـ Satoxcoin هي $ 34.92K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ SATOX يبلغ 3.71B، مع إجمالي عرض 3728595041.5624213. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 35.05K.