سعر Santawifhat (SANTA)
سعر Santawifhat (SANTA) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 124.23K. يتم تحديث سعر SANTA مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Santawifhat الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 12.98K
- تغيير سعر Santawifhat خلال اليوم هو -14.62%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 998.71M
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خلال اليوم، كان سعر Santawifhat مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Santawifhat مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Santawifhat مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Santawifhat مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-14.62%
|30 يوم
|$ 0
|--
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Santawifhat: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+1.99%
-14.62%
-22.48%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
This a 100% community driven Christmas token which aims to embrace the holiday period which is cherished by billions around the world every year. We predate pumpdotfun and have grown 100% organically over the last six months. Our project is constantly evolving as the holiday period begins, and we hope more of the crypto community join as the festivities begin. Our Telegram is constantly active and shows the true spirit of our community.
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