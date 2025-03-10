سعر Sally A1C (A1C)
سعر Sally A1C (A1C) المباشر لليوم هو USD 2.19. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 21.82M. يتم تحديث سعر A1C مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Sally A1C الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 694.44K
- تغيير سعر Sally A1C خلال اليوم هو +4.46%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 9.95M
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خلال اليوم، كان سعر Sally A1C مقابل USD هو $ +0.093495 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Sally A1C مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Sally A1C مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Sally A1C مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ +0.093495
|+4.46%
|30 يوم
|$ 0
|--
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Sally A1C: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+26.88%
+4.46%
-32.70%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Meet Sally, Your Metabolic Health AI Agent. Your personal guide to a happier, healthier you, Sally empowers you to take control of your well-being. Forget daunting diets; Sally provides actionable, evidence-based steps tailored to your individual needs, helping you build sustainable habits, especially for A1C optimization. Focusing on key metabolic markers, we aim to help prevent and potentially reverse certain chronic diseases (under professional guidance). Beyond numbers, we focus on enjoyable exercise, mindful eating, and effective stress management. With Sally, gain a deeper understanding of your body, unlock your potential for vibrant energy, and embrace lasting health. Let's transform your well-being together!
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