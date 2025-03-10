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سعر Sally A1C (A1C) المباشر لليوم هو USD 2.19 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 21.82M . يتم تحديث سعر A1C مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Sally A1C الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 694.44K - تغيير سعر Sally A1C خلال اليوم هو +4.46% - لديه عرض متداول بقيمة USD 9.95M

أداء سعر Sally A1C (A1C) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Sally A1C مقابل USD هو $ +0.093495 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Sally A1C مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Sally A1C مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Sally A1C مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ +0.093495 +4.46% 30 يوم $ 0 -- 60 يوم $ 0 -- 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Sally A1C (A1C)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Sally A1C: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 1.64$ 1.64 $ 1.64 24 ساعة مرتفع $ 2.2$ 2.2 $ 2.2 عالية طوال الوقت $ 14.54$ 14.54 $ 14.54 تغير السعر (1 ساعة) +26.88% تغير السعر (1يوم) +4.46% تغير السعر (7 أيام) -32.70%

معلومات سوق Sally A1C (A1C)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: