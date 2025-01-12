سعر RUGMAN ($RUG)
سعر RUGMAN ($RUG) المباشر لليوم هو USD 0.01693246. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 1.69M. يتم تحديث سعر $RUG مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق RUGMAN الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 14.68K
- تغيير سعر RUGMAN خلال اليوم هو -14.80%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 100.00M
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خلال اليوم، كان سعر RUGMAN مقابل USD هو $ -0.00294330811539048 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر RUGMAN مقابل USD هو $ -0.0097883554 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر RUGMAN مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر RUGMAN مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ -0.00294330811539048
|-14.80%
|30 يوم
|$ -0.0097883554
|-57.80%
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر RUGMAN: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.05%
-14.80%
-43.32%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
RUGMAN on Hyperliquid is a creative-first, art-first memecoin project. He is intended to be a Hero of Hyperliquid and stands for justice for crypto. In a form of comedic satire, he is the anti-rugger / inverse $rug. BIO: Rugman is a wholesome hero living on Hyperliquid. His life’s dream is to become a successful quant, but all his friends think he’s a left curver! Join RUGMAN on his adventures as he discovers how quantitative he truly is.
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