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سعر RUGMAN ($RUG) المباشر لليوم هو USD 0.01693246 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 1.69M . يتم تحديث سعر $RUG مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق RUGMAN الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 14.68K - تغيير سعر RUGMAN خلال اليوم هو -14.80% - لديه عرض متداول بقيمة USD 100.00M

أداء سعر RUGMAN ($RUG) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر RUGMAN مقابل USD هو $ -0.00294330811539048 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر RUGMAN مقابل USD هو $ -0.0097883554 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر RUGMAN مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر RUGMAN مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ -0.00294330811539048 -14.80% 30 يوم $ -0.0097883554 -57.80% 60 يوم $ 0 -- 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر RUGMAN ($RUG)

اكتشف أحدث تحليلات سعر RUGMAN: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.01692355$ 0.01692355 $ 0.01692355 24 ساعة مرتفع $ 0.01987577$ 0.01987577 $ 0.01987577 عالية طوال الوقت $ 0.232666$ 0.232666 $ 0.232666 تغير السعر (1 ساعة) +0.05% تغير السعر (1يوم) -14.80% تغير السعر (7 أيام) -43.32%

معلومات سوق RUGMAN ($RUG)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: