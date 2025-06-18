سعر Routine Coin (ROU)
سعر Routine Coin (ROU) المباشر لليوم هو USD 0.00196795. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 533.42K. يتم تحديث سعر ROU مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Routine Coin الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD --
- تغيير سعر Routine Coin خلال اليوم هو +3.02%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 271.11M
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خلال اليوم، كان سعر Routine Coin مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Routine Coin مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Routine Coin مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Routine Coin مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|+3.02%
|30 يوم
|$ 0
|--
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Routine Coin: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.01%
+3.02%
-8.96%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Routine Coin (ROU) is a blockchain-based ecosystem built on the Polygon network, designed to seamlessly integrate crypto into everyday activities. The ecosystem comprises multiple functional platforms tailored for diverse, real-world use cases. Doplantrip is a travel booking platform accepting crypto payments, offering users a streamlined, global travel experience. Doroutine facilitates decentralized e-commerce, allowing users worldwide to securely buy and sell products with cryptocurrencies. Billroutine simplifies routine financial transactions by enabling users to pay utility bills, mobile recharges, and more via cryptocurrency. RTCBIT provides a centralized cryptocurrency exchange for convenient and secure trading, while RoutineSwap is a decentralized exchange facilitating secure crypto swaps. Additionally, Roupay delivers a crypto wallet integrated with prepaid card services, bridging the gap between crypto assets and fiat spending seamlessly.
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