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سعر Routine Coin (ROU) المباشر لليوم هو USD 0.00196795 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 533.42K . يتم تحديث سعر ROU مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Routine Coin الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD -- - تغيير سعر Routine Coin خلال اليوم هو +3.02% - لديه عرض متداول بقيمة USD 271.11M

أداء سعر Routine Coin (ROU) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Routine Coin مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Routine Coin مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Routine Coin مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Routine Coin مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 +3.02% 30 يوم $ 0 -- 60 يوم $ 0 -- 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Routine Coin (ROU)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Routine Coin: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.00189221$ 0.00189221 $ 0.00189221 24 ساعة مرتفع $ 0.00205963$ 0.00205963 $ 0.00205963 عالية طوال الوقت $ 0.00320169$ 0.00320169 $ 0.00320169 تغير السعر (1 ساعة) -0.01% تغير السعر (1يوم) +3.02% تغير السعر (7 أيام) -8.96%

معلومات سوق Routine Coin (ROU)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: