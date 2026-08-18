سعر Red Kitten Crew اليوم

السعر المباشر لمشروع Red Kitten Crew (RKC) اليوم هو $ 0.00105234، مع تغير بنسبة 0.79% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل RKC الحالي إلى USD هو $ 0.00105234 لكل RKC.

يحتل Red Kitten Crew حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 998,186، مع عرض متداول قدره 948.32M RKC. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول RKC بين $ 0 (أدنى) و$ 0.00119374 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0.00966908، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.

على المدى القصير، تحرك RKC بمقدار +1.25% خلال الساعة الماضية و-14.71% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 57.05K.

معلومات سوق Red Kitten Crew (RKC)

القيمة السوقية $ 998.19K$ 998.19K $ 998.19K الحجم (24 ساعة) $ 57.05K$ 57.05K $ 57.05K القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 998.19K$ 998.19K $ 998.19K إمداد دورة التداول 948.32M 948.32M 948.32M إجمالي العرض 948,321,386.854723 948,321,386.854723 948,321,386.854723

القيمة السوقية الحالية لـ Red Kitten Crew هي $ 998.19K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 57.05K. العرض المتداول لـ RKC يبلغ 948.32M، مع إجمالي عرض 948321386.854723. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 998.19K.