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سعر QubeCV AI (QCV) المباشر لليوم هو USD 0 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 405.08K . يتم تحديث سعر QCV مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق QubeCV AI الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD -- - تغيير سعر QubeCV AI خلال اليوم هو -2.52% - لديه عرض متداول بقيمة USD 900.00M

أداء سعر QubeCV AI (QCV) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر QubeCV AI مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر QubeCV AI مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر QubeCV AI مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر QubeCV AI مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 -2.52% 30 يوم $ 0 -11.48% 60 يوم $ 0 -- 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر QubeCV AI (QCV)

اكتشف أحدث تحليلات سعر QubeCV AI: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 0.00101983$ 0.00101983 $ 0.00101983 تغير السعر (1 ساعة) +0.15% تغير السعر (1يوم) -2.52% تغير السعر (7 أيام) +4.28%

معلومات سوق QubeCV AI (QCV)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: