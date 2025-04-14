سعر QubeCV AI (QCV)
سعر QubeCV AI (QCV) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 405.08K. يتم تحديث سعر QCV مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق QubeCV AI الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD --
- تغيير سعر QubeCV AI خلال اليوم هو -2.52%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 900.00M
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خلال اليوم، كان سعر QubeCV AI مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر QubeCV AI مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر QubeCV AI مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر QubeCV AI مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-2.52%
|30 يوم
|$ 0
|-11.48%
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر QubeCV AI: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.15%
-2.52%
+4.28%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
QubeCV AI is building a platform for Recruitment 5.0, leveraging AI Agents and blockchain technology to deliver transparent, secure, and intelligent hiring processes. The project focuses on practical solutions to key recruitment challenges, such as CV authenticity verification and efficient talent matching. The $QCV token will serve as one of the core pillars of the ecosystem. Given the growing demand for automated and transparent solutions in the multi-billion dollar HR market, QubeCV AI has the potential to become a significant component of the Web3 ecosystem, setting a new standard in talent management.
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