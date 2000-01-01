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أعلى تطبيقات الذكاء الاصطناعي التوكنات المميزة من حيث القيمة السوقية

استكشف العملات الأفضل أداءً في قطاع تطبيقات الذكاء الاصطناعي. العملات أدناه مرتبة حسب القيمة السوقية، مما يساعدك على تتبع اتجاهات السوق بسهولة واكتشاف فرص التداول.

#
عملة
سعر
آخر 7 أيام
إجراء
1
MemeCore
MemeCore
M
$ 1.14551
-0.16%
-0.17%
+4.31%
$ 1.50B
$ 68.74K
2
VVV
VVV
VVV
$ 12.7659
+4.45%
+6.03%
+10.49%
$ 593.08M
$ 5.65K
3
Velvet
Velvet
VELVET
$ 0.62247
-3.22%
-38.63%
+1.62%
$ 264.57M
$ 2.55M
4
AKEDO
AKEDO
AKE
$ 0.0096869
-0.34%
-0.82%
+136.13%
$ 225.23M
$ 79.88M
5
Tagger
Tagger
TAG
$ 0.0009442
+0.68%
+3.39%
-23.65%
$ 101.36M
$ 99.26M
6
Law Blocks AI
Law Blocks AI
LBT
$ 0.293896
+0.14%
-0.00%
-0.77%
$ 71.99M
$ 622.34K
7
Data Network
Data Network
DATA
$ 0.1795
-0.22%
-4.04%
-10.81%
$ 64.35M
$ 566.93K
8
DAPPOS
DAPPOS
DOS
$ 0.23908
+1.84%
-4.84%
-36.37%
$ 47.26M
$ 15.49M
9
Audiera
Audiera
BEAT
$ 0.27048
+5.42%
-23.17%
-69.54%
$ 46.16M
$ 16.58M
10
Concordium
Concordium
CCD
$ 0.003292
0.00%
-2.57%
+0.18%
$ 41.55M
$ 23.90M
11
Gensyn
Gensyn
AI
$ 0.0202
+0.15%
-2.17%
-3.37%
$ 26.52M
$ 3.44M
12
Victoria VR
Victoria VR
VR
$ 0.001524
-0.79%
-1.31%
-8.64%
$ 25.23M
$ 124.07M
13
BNKR
BNKR
BNKR
$ 0.000232
+0.30%
-0.26%
-24.89%
$ 23.26M
$ 268.45M
14
Infinity Ground
Infinity Ground
AIN
$ 0.07587
-0.73%
-3.22%
-3.87%
$ 23.13M
$ 1.10M
15
Rei
Rei
REI
$ 0.02228754
-0.10%
-0.02%
-2.55%
$ 22.29M
$ 249.61K
16
Alchemist AI
Alchemist AI
ALCH
$ 0.0251
-0.52%
-2.59%
-13.63%
$ 21.11M
$ 2.05M
17
CyberConnect
CyberConnect
CYBER
$ 0.2924
+0.03%
-2.02%
-4.65%
$ 20.46M
$ 211.72K
18
ChainGPT
ChainGPT
CGPT
$ 0.019776
-0.07%
-3.67%
-3.16%
$ 18.41M
$ 3.14M
19
MEET48
MEET48
IDOL
$ 0.01626
-0.25%
-6.02%
-0.12%
$ 17.00M
$ 4.38M
20
Infinex
Infinex
INX
$ 0.008094
-0.42%
+0.15%
-24.97%
$ 16.27M
$ 10.72M
21
Dolphin
Dolphin
POD
$ 0.317775
+2.27%
+0.05%
-3.07%
$ 13.89M
$ 1.17M
22
tokenbot
tokenbot
CLANKER
$ 12.6
-0.32%
-1.87%
+0.56%
$ 12.44M
$ 6.37K
23
FLock.io
FLock.io
FLOCK
$ 0.02957
0.00%
+0.78%
+4.52%
$ 11.52M
$ 255.44K
24
INFINIT
INFINIT
IN
$ 0.0318
-0.13%
-2.61%
-1.49%
$ 10.96M
$ 2.16M
25
GENIUS AI
GENIUS AI
GNUS
$ 0.607361
-0.20%
0.00%
+6.35%
$ 9.23M
$ 559.10
26
heyAura
heyAura
ADX
$ 0.061
+0.33%
-2.55%
-1.77%
$ 9.04M
$ 38.99K
27
Everlyn AI
Everlyn AI
LYN
$ 0.03502
-0.37%
-3.87%
-0.69%
$ 8.89M
$ 2.32M
28
AI COMPANIONS
AI COMPANIONS
AIC
$ 0.010497
-0.09%
-7.37%
-12.66%
$ 7.85M
$ 5.16M
29
AUKI
AUKI
AUKI
$ 0.004338
-1.67%
-0.29%
+2.19%
$ 5.56M
$ 185.40K
30
Minswap
Minswap
MIN
$ 0.002965
+0.10%
-0.40%
-4.29%
$ 5.13M
$ 5.35M
31
Paal AI
Paal AI
PAAL
$ 0.004946
-0.24%
-0.36%
+0.80%
$ 4.94M
$ 11.77M
32
GamerCoin
GamerCoin
GHX
$ 0.004917
+0.02%
-1.78%
-4.36%
$ 3.20M
$ 11.14M
33
Somnium Space CUBEs
Somnium Space CUBEs
CUBE
$ 0.068786
-0.06%
--
+13.44%
$ 2.62M
$ 139.94
34
LushAI
LushAI
LUSH
$ 0.00033058
+0.04%
--
+5.83%
$ 2.32M
$ 2.09K
35
Sogni AI
Sogni AI
SOGNI
$ 0.00055251
+0.22%
-0.00%
-7.82%
$ 1.98M
$ 42.94K
36
RIFT AI
RIFT AI
RIFT
$ 0.00191268
-0.09%
+0.01%
+1.37%
$ 1.91M
$ 1.88
37
ROVR Network
ROVR Network
ROVR
$ 0.00019061
+0.50%
-0.03%
+7.47%
$ 1.89M
$ 35.33
38
IceCream AI
IceCream AI
ICECREAM
$ 0.00184703
0.00%
--
+7.74%
$ 1.85M
$ 3.75
39
Daydreams
Daydreams
DREAMS
$ 0.00172453
-0.44%
-0.03%
-9.03%
$ 1.72M
$ 165.98K
40
LibertAI
LibertAI
LTAI
$ 0.086634
0.00%
--
-2.05%
$ 1.53M
$ 243.44
41
Kin
Kin
KIN
$ 4.02598E-7
+0.69%
+0.30%
+12.87%
$ 1.07M
--
42
Kohenoor
Kohenoor
KEN
$ 33.48
0.00%
--
+4.49%
$ 1.00M
$ 612.58
43
THINK Protocol
THINK Protocol
THINK
$ 0.00098557
0.00%
--
+2.26%
$ 985.57K
$ 75.73
44
VAIOT
VAIOT
VAI
$ 0.00236
+0.42%
+0.42%
+4.41%
$ 939.94K
$ 6.25M
45
Ethy AI
Ethy AI
ETHY
$ 0.00081701
-0.28%
+0.01%
-2.97%
$ 817.01K
$ 11.08K
46
NODE
NODE
NODE
$ 0.00587
-0.05%
-0.03%
+0.51%
$ 784.07K
$ 10.03M
47
Altered State Machine
Altered State Machine
ASTO
$ 0.00250741
0.00%
0.00%
-0.08%
$ 725.85K
$ 36.09
48
LayerX
LayerX
LX
$ 7.228E-5
+1.08%
-7.20%
+2.48%
$ 722.81K
--
49
Unibot
Unibot
UNIBOT
$ 0.628569
-0.07%
-0.03%
-6.92%
$ 628.57K
$ 3.74K
50
IMGN Labs
IMGN Labs
IMGN
$ 0.00061067
-0.17%
-0.01%
-9.43%
$ 610.59K
$ 1.29K

الأسئلة الشائعة

ما هي الرموز المميزة تطبيقات الذكاء الاصطناعي ولماذا تحظى بشعبية كبيرة؟
تطبيقات الذكاء الاصطناعي تمثل الرموز المميزة مجموعة من مشاريع العملات الرقمية التي تركز على موضوع أو تقنية مشتركة. وقد اجتذبت هذه الفئة اهتمامًا كبيرًا من المتداولين، حيث يتم تتبع 168 الرموز المميزة حاليًا في MEXC وتبلغ القيمة السوقية المجمعة $3.30B.
ما هو التوكن تطبيقات الذكاء الاصطناعي الأفضل أداءً في الوقت الحالي؟
من بين تطبيقات الذكاء الاصطناعي التوكنات التي يتم تتبعها على موقع MEXC، أظهر OPUL أقوى أداء حديث مع تغير في السعر 203.80% خلال الـ 24 ساعة الماضية. يتم تحديث بيانات الأداء في الوقت الفعلي وقد تختلف باختلاف ظروف السوق.
كم عدد الرموز المميزة تطبيقات الذكاء الاصطناعي الموجودة على MEXC؟
تقوم MEXC حاليًا بتتبع 168 تطبيقات الذكاء الاصطناعي التوكنات، التي تغطي كلاً من المشاريع القابلة للتداول والمشاريع المدرجة مسبقًا. تشمل الرموز المميزة تطبيقات الذكاء الاصطناعي الشائعة M, VVV, VELVET. تُضاف رموز جديدة بانتظام مع تطور الفئة.
ما هو إجمالي القيمة السوقية لفئة تطبيقات الذكاء الاصطناعي ؟
تبلغ القيمة السوقية المجمعة لجميع الرموز المميزة تطبيقات الذكاء الاصطناعي حوالي $3.30B. يعكس هذا الرقم القيمة الإجمالية للفئة ويخضع لتقلبات السوق في الوقت الفعلي.

إخلاء المسؤولية

يتم الحصول على إدراج الأصول الرقمية في قطاع تطبيقات الذكاء الاصطناعي ، إلى جانب قواعد التصنيف وبيانات السوق، من جهات خارجية مستقلة. لا يشكل إدراج رمز مميز في هذه الفئة مصادقة أو ضمانًا أو توصية استثمارية من MEXC. جميع المحتويات هي لأغراض إعلامية فقط. تخضع أسعار العملات المشفرة لتقلبات السوق؛ يُرجى إجراء البحث الخاص بك (DYOR) والتداول بحذر.