سعر Pondo (PNDO)
سعر Pondo (PNDO) المباشر لليوم هو USD 0.0155609. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر PNDO مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Pondo الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 66.85K
- تغيير سعر Pondo خلال اليوم هو +4.13%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر Pondo مقابل USD هو $ +0.00061662 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Pondo مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Pondo مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Pondo مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ +0.00061662
|+4.13%
|30 يوم
|$ 0
|--
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Pondo: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.28%
+4.13%
--
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Pondo is the first liquid staking protocol on Aleo, letting you stake $ALEO and still keep your funds liquid with $pALEO. No more locking up your assets—stake, earn, and stay flexible. We automatically delegate to the best-performing validators, ensuring maximum rewards while keeping things decentralized. Pondo also introduces $PNDO, the protocol’s rewards token, which gives holders a share of staking revenue. And big news—$PNDO is the first Aleo token to be listed on a centralized exchange (Gate.io, Feb 10, 2025). 🔹 Why Pondo? ✅ Stake without locking up your $ALEO ✅ Earn rewards while staying liquid with $pALEO ✅ Auto-delegation to top validators for max APY ✅ $PNDO rewards token—real protocol revenue ✅ First Aleo token listed on a CEX (Gate.io)
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