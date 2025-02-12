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سعر Pondo (PNDO) المباشر لليوم هو USD 0.0155609 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00 . يتم تحديث سعر PNDO مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Pondo الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 66.85K - تغيير سعر Pondo خلال اليوم هو +4.13% - لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

أداء سعر Pondo (PNDO) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Pondo مقابل USD هو $ +0.00061662 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Pondo مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Pondo مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Pondo مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ +0.00061662 +4.13% 30 يوم $ 0 -- 60 يوم $ 0 -- 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Pondo (PNDO)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Pondo: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.01468141$ 0.01468141 $ 0.01468141 24 ساعة مرتفع $ 0.01614723$ 0.01614723 $ 0.01614723 عالية طوال الوقت $ 0.04445238$ 0.04445238 $ 0.04445238 تغير السعر (1 ساعة) +0.28% تغير السعر (1يوم) +4.13% تغير السعر (7 أيام) --

معلومات سوق Pondo (PNDO)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: