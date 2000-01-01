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أعلى رموز حوكمة التخزين السائل التوكنات المميزة من حيث القيمة السوقية

استكشف العملات الأفضل أداءً في قطاع رموز حوكمة التخزين السائل. العملات أدناه مرتبة حسب القيمة السوقية، مما يساعدك على تتبع اتجاهات السوق بسهولة واكتشاف فرص التداول.

#
عملة
سعر
آخر 7 أيام
إجراء
1
JITO
JITO
JTO
$ 0.5891
-0.24%
-0.77%
+7.53%
$ 287.04M
$ 133.78K
2
Lido DAO
Lido DAO
LDO
$ 0.304
-0.03%
-0.49%
+5.55%
$ 256.39M
$ 309.85K
3
Bedrock
Bedrock
BR
$ 0.1898
+0.05%
+0.26%
+46.22%
$ 49.59M
$ 293.75K
4
Kinetiq
Kinetiq
KNTQ
$ 0.125956
+0.03%
-0.04%
+32.23%
$ 35.33M
$ 1.24M
5
AnkrNetwork
AnkrNetwork
ANKR
$ 0.003365
-0.44%
-0.18%
-2.37%
$ 33.82M
$ 16.23M
6
Rocket Pool
Rocket Pool
RPL
$ 1.357
-0.07%
-1.31%
-6.66%
$ 30.65M
$ 41.81K
7
FRAX
FRAX
FRAX
$ 0.2806
+0.14%
-1.99%
-8.62%
$ 24.79M
$ 184.14K
8
Dinero
Dinero
DINERO
$ 0.01254411
0.00%
--
-0.50%
$ 15.84M
$ 1.42K
9
Cloud
Cloud
CLOUD
$ 0.02155989
+0.01%
+0.00%
+0.29%
$ 12.91M
$ 41.92K
10
Marinade
Marinade
MNDE
$ 0.01900374
+0.01%
+0.01%
-0.09%
$ 10.38M
$ 69.20K
11
BENQI
BENQI
BENQI
$ 0.001311
0.00%
-1.94%
-1.28%
$ 9.45M
$ 37.70M
12
Haedal Protocol
Haedal Protocol
HAEDAL
$ 0.01649
-0.78%
-3.40%
-1.96%
$ 7.00M
$ 4.41M
13
Stader
Stader
SD
$ 0.0973
-0.61%
-3.10%
-7.79%
$ 6.86M
$ 484.23K
14
Stake DAO
Stake DAO
SDT
$ 0.086447
+0.14%
+0.02%
+4.02%
$ 5.90M
$ 4.51K
15
Swell Network
Swell Network
SWELL
$ 0.0006095
+0.89%
-1.96%
-4.44%
$ 3.01M
$ 88.64M
16
Hipo Governance Token
Hipo Governance Token
HPO
$ 0.00224538
-0.03%
+0.02%
+5.27%
$ 1.75M
$ 27.69
17
StakeWise
StakeWise
SWISE
$ 0.00229398
+0.14%
--
+1.63%
$ 1.73M
$ 60.47
18
Veno Finance
Veno Finance
VNO
$ 0.00280481
+0.01%
-0.02%
-1.24%
$ 1.49M
$ 172.37
19
Etherex Liquid Staking Token
Etherex Liquid Staking Token
REX33
$ 0.00636146
+0.24%
-0.00%
+0.36%
$ 688.73K
$ 43.57
20
Stride
Stride
STRD
$ 0.01481899
-0.29%
+0.00%
-3.76%
$ 566.03K
$ 295.48
21
Bifrost
Bifrost
BNC
$ 0.014874
-0.05%
+2.20%
-2.16%
$ 556.28K
$ 1.87M
22
Stake DAO FXN
Stake DAO FXN
SDFXN
$ 14.96
+0.13%
-0.00%
+19.30%
$ 483.13K
$ 4.36K
23
Pondo
Pondo
PNDO
$ 0.00035202
+0.01%
--
-14.07%
$ 352.02K
$ 11.37
24
Rainbow Token
Rainbow Token
RBW
$ 0.00034912
0.00%
--
-1.62%
$ 349.03K
$ 0.03
25
Stafi
Stafi
FIS
$ 0.0016803
-0.18%
-0.06%
-8.79%
$ 261.47K
$ 61.34K
26
Staked LOOP
Staked LOOP
STLOOP
$ 0.00184337
0.00%
--
0.00%
$ 197.97K
$ 4.91
27
Smilee
Smilee
SMILEE
$ 0.02754339
0.00%
--
+7.95%
$ 55.09K
$ 214.61
28
pSTAKE Finance
pSTAKE Finance
PSTAKE
$ 0.00010833
0.00%
--
0.00%
$ 47.63K
$ 15.43
29
MilkyWay
MilkyWay
MILK
$ 3.779E-5
0.00%
-7.30%
-10.32%
$ 45.34K
--
30
Monsterra
Monsterra
MSTR
$ 0.00029454
+0.01%
+0.06%
+10.19%
$ 29.07K
$ 511.25
31
mETHProtocol
mETHProtocol
COOK
$ 0.002386
-0.08%
-0.79%
-2.01%
--
$ 23.32M
32
Treehouse
Treehouse
TREE
$ 0.03388
-0.09%
-2.58%
-2.13%
--
$ 1.60M
33
Echo
Echo
ECHO
$ 0.00333
+0.03%
-0.54%
+0.39%
--
$ 16.02M
34
LoopNetwork
LoopNetwork
LOOP
$ 0.002855
0.00%
+9.30%
+9.81%
--
$ 21.60K
35
Amnis Finance
Amnis Finance
AMI
$ 0.001235
+3.73%
+5.42%
-18.90%
--
$ 50.33M

الأسئلة الشائعة

ما هي الرموز المميزة رموز حوكمة التخزين السائل ولماذا تحظى بشعبية كبيرة؟
رموز حوكمة التخزين السائل تمثل الرموز المميزة مجموعة من مشاريع العملات الرقمية التي تركز على موضوع أو تقنية مشتركة. وقد اجتذبت هذه الفئة اهتمامًا كبيرًا من المتداولين، حيث يتم تتبع 35 الرموز المميزة حاليًا في MEXC وتبلغ القيمة السوقية المجمعة $797.57M.
ما هو التوكن رموز حوكمة التخزين السائل الأفضل أداءً في الوقت الحالي؟
من بين رموز حوكمة التخزين السائل التوكنات التي يتم تتبعها على موقع MEXC، أظهر LOOP أقوى أداء حديث مع تغير في السعر 9.30% خلال الـ 24 ساعة الماضية. يتم تحديث بيانات الأداء في الوقت الفعلي وقد تختلف باختلاف ظروف السوق.
كم عدد الرموز المميزة رموز حوكمة التخزين السائل الموجودة على MEXC؟
تقوم MEXC حاليًا بتتبع 35 رموز حوكمة التخزين السائل التوكنات، التي تغطي كلاً من المشاريع القابلة للتداول والمشاريع المدرجة مسبقًا. تشمل الرموز المميزة رموز حوكمة التخزين السائل الشائعة JTO, LDO, BR. تُضاف رموز جديدة بانتظام مع تطور الفئة.
ما هو إجمالي القيمة السوقية لفئة رموز حوكمة التخزين السائل ؟
تبلغ القيمة السوقية المجمعة لجميع الرموز المميزة رموز حوكمة التخزين السائل حوالي $797.57M. يعكس هذا الرقم القيمة الإجمالية للفئة ويخضع لتقلبات السوق في الوقت الفعلي.

إخلاء المسؤولية

يتم الحصول على إدراج الأصول الرقمية في قطاع رموز حوكمة التخزين السائل ، إلى جانب قواعد التصنيف وبيانات السوق، من جهات خارجية مستقلة. لا يشكل إدراج رمز مميز في هذه الفئة مصادقة أو ضمانًا أو توصية استثمارية من MEXC. جميع المحتويات هي لأغراض إعلامية فقط. تخضع أسعار العملات المشفرة لتقلبات السوق؛ يُرجى إجراء البحث الخاص بك (DYOR) والتداول بحذر.