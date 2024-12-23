سعر Pixi (PIXI)
سعر Pixi (PIXI) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 112.63K. يتم تحديث سعر PIXI مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Pixi الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 1.89K
- تغيير سعر Pixi خلال اليوم هو -2.65%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 927.85M
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خلال اليوم، كان سعر Pixi مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Pixi مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Pixi مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Pixi مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-2.65%
|30 يوم
|$ 0
|-73.87%
|60 يوم
|$ 0
|-80.11%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Pixi: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+4.22%
-2.65%
-42.46%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Pixi is a pixelated cat on Solana, a customizable character managed by the entire community. It's an IP with its own drawings, animations, and story. We currently have a personalize generator on our website.
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