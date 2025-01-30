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سعر PettAI (AIP) المباشر لليوم هو USD 0.02655948 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00 . يتم تحديث سعر AIP مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق PettAI الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 641.82K - تغيير سعر PettAI خلال اليوم هو -5.92% - لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

أداء سعر PettAI (AIP) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر PettAI مقابل USD هو $ -0.0016733912594381 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر PettAI مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر PettAI مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر PettAI مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ -0.0016733912594381 -5.92% 30 يوم $ 0 -- 60 يوم $ 0 -- 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر PettAI (AIP)

اكتشف أحدث تحليلات سعر PettAI: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.02260359$ 0.02260359 $ 0.02260359 24 ساعة مرتفع $ 0.02970606$ 0.02970606 $ 0.02970606 عالية طوال الوقت $ 0.04323201$ 0.04323201 $ 0.04323201 تغير السعر (1 ساعة) +0.99% تغير السعر (1يوم) -5.92% تغير السعر (7 أيام) -16.19%

معلومات سوق PettAI (AIP)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: