سعر PettAI (AIP)
سعر PettAI (AIP) المباشر لليوم هو USD 0.02655948. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر AIP مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق PettAI الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 641.82K
- تغيير سعر PettAI خلال اليوم هو -5.92%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر PettAI مقابل USD هو $ -0.0016733912594381 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر PettAI مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر PettAI مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر PettAI مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ -0.0016733912594381
|-5.92%
|30 يوم
|$ 0
|--
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر PettAI: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.99%
-5.92%
-16.19%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
PettAI is an AI-driven game merging advanced gameplay with intricate economics, featuring adaptive AI agents—including an AGI pet, PettBro —that evolve unique personalities based on user interactions. Utilizing prop-tech and integrating 5 LLMs, it offers Image Generation, Crypto Research and Pricing, Smart Chatbot Notifications and soon, an AI Agent Factory for creating custom AI agents. Powered by $AIP rewards on the Base L2 blockchain, its AI-driven Central Bank manages on-chain rewards via a Real-Time Inflation Module responsive to live pricing data, ensuring a dynamic economy. With accessories, web apps, chatbots, mini-games, and challenges, PettAI sets a new technical standard for AI-integrated economy.
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