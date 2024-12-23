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سعر Otherworld (OWN) المباشر لليوم هو USD 0.426531 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 15.06M . يتم تحديث سعر OWN مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Otherworld الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 60.92K - تغيير سعر Otherworld خلال اليوم هو +5.30% - لديه عرض متداول بقيمة USD 35.33M

أداء سعر Otherworld (OWN) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Otherworld مقابل USD هو $ +0.02147335 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Otherworld مقابل USD هو $ -0.0082906536 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Otherworld مقابل USD هو $ -0.0727254975 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Otherworld مقابل USD هو $ -0.2225617502973509 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ +0.02147335 +5.30% 30 يوم $ -0.0082906536 -1.94% 60 يوم $ -0.0727254975 -17.05% 90 يوم $ -0.2225617502973509 -34.28%

تحليل سعر Otherworld (OWN)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Otherworld: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.399272$ 0.399272 $ 0.399272 24 ساعة مرتفع $ 0.446509$ 0.446509 $ 0.446509 عالية طوال الوقت $ 1.8$ 1.8 $ 1.8 تغير السعر (1 ساعة) +0.14% تغير السعر (1يوم) +5.30% تغير السعر (7 أيام) +1.10%

معلومات سوق Otherworld (OWN)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: