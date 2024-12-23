سعر Ore (ORE)
سعر Ore (ORE) المباشر لليوم هو USD 74.77. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 11.78M. يتم تحديث سعر ORE مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Ore الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 746.41K
- تغيير سعر Ore خلال اليوم هو +18.82%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 157.10K
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خلال اليوم، كان سعر Ore مقابل USD هو $ +11.85 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Ore مقابل USD هو $ +34.8151251920 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Ore مقابل USD هو $ +64.0682820550 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Ore مقابل USD هو $ +19.068509731915175 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ +11.85
|+18.82%
|30 يوم
|$ +34.8151251920
|+46.56%
|60 يوم
|$ +64.0682820550
|+85.69%
|90 يوم
|$ +19.068509731915175
|+34.23%
اكتشف أحدث تحليلات سعر Ore: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.36%
+18.82%
+58.63%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
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