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أعلى رموز التعدين المتنقلة من حيث القيمة السوقية

تُمكِّن مشاريع التعدين عبر الهاتف المحمول المستخدمين من تعدين أو كسب العملات الرقمية مباشرةً عبر تطبيقات الهواتف الذكية دون الحاجة إلى أجهزة كثيفة الاستهلاك للطاقة. تركز هذه الشبكات على إمكانية الوصول الشامل من خلال الاستفادة من المعالجات المتنقلة أو آليات إثبات المشاركة. وغالبًا ما تركز الرموز في هذا القطاع على النمو السريع للمستخدمين، والبنية التحتية خفيفة الوزن للعقدة، والمشاركة الشاملة في الشبكة.

#
عملة
سعر
آخر 7 أيام
إجراء
1
Pi Network
Pi Network
PI
$ 0.0874
+0.25%
+1.92%
-0.44%
$ 941.21M
$ 1.11M
2
ORE
ORE
ORE
$ 59.28
-0.05%
-0.02%
-4.60%
$ 28.60M
$ 563.99K
3
Verus
Verus
VRSC
$ 0.192604
+2.00%
+0.13%
-15.82%
$ 15.54M
$ 940.57
4
ALTDeer
ALTDeer
ALT
$ 0.0087251
0.00%
-0.01%
-5.55%
$ 4.54M
$ 5.90
5
MINIMA
MINIMA
MINIMA
$ 0.00423
0.00%
+2.49%
+3.00%
$ 2.28M
$ 9.19M
6
Sallar
Sallar
ALL
$ 0.00025114
-0.25%
+0.02%
+0.33%
$ 652.94K
$ 225.77
7
Chirp
Chirp
CHIRP
$ 0.004264
+0.12%
-3.84%
-2.33%
$ 450.78K
$ 4.08M
8
Scala
Scala
XLA
$ 2.77E-6
+0.36%
-0.30%
-0.36%
$ 39.99K
--
9
Athene Network
Athene Network
ATN
$ 2.17E-6
0.00%
-29.60%
-29.55%
$ 26.27K
--
10
JADE Protocol
JADE Protocol
JADE
$ 0.04791263
+0.16%
+0.02%
-13.25%
$ 17.06K
$ 151.31
11
Ice Open Network
Ice Open Network
ION
$ 0.000087
-1.14%
+3.57%
+3.57%
--
$ 50.16M

الأسئلة الشائعة

ما الذي تستلزمه فئة تعدين العملات الرقمية عبر الهاتف المحمول؟
تتكون فئة التعدين عبر الأجهزة المحمولة من مشاريع البلوك تشين التي تتيح للمستخدمين كسب العملات الرقمية مباشرةً من خلال تطبيقات الهواتف الذكية، دون الحاجة إلى أجهزة تعدين حاسوبية باهظة الثمن أو تستهلك الكثير من الطاقة.
كيف يمكن لشبكات التعدين المتنقلة تأمين سلاسل الكتل الخاصة بها بدون عمال التعدين التقليديين؟
بدلاً من التعدين الحسابي التقليدي، عادةً ما تستخدم شبكات التعدين المتنقلة آليات إجماع خفيفة الوزن مثل إثبات المشاركة أو إثبات الحصة، معتمدةً على قاعدة ضخمة وموزعة عالمياً من المستخدمين المتنقلين.
ما هو الهدف الأساسي لمشاريع تعدين العملات الرقمية عبر الهاتف المحمول؟
يتمثل الهدف الأساسي لمشاريع التعدين عبر الهاتف المحمول في تحقيق اعتماد عالمي واسع النطاق وإنشاء اقتصادات رقمية شاملة من خلال خفض الحاجز التكنولوجي أمام دخول مستخدمي الهواتف الذكية العاديين بشكل كبير.
ما هي الانتقادات الشائعة لرموز التعدين المتنقلة؟
تشمل الانتقادات الشائعة لرموز التعدين عبر الهاتف المحمول عدم وجود فائدة واضحة للرموز المُعدَّنة، وتأخر إطلاق الشبكة الرئيسية بشدة، ومخاطر أن تطبيقات الهاتف المحمول تعمل في المقام الأول على تحقيق الدخل من بيانات المستخدم.

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