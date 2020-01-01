أعلى رموز التعدين المتنقلة من حيث القيمة السوقية

تُمكِّن مشاريع التعدين عبر الهاتف المحمول المستخدمين من تعدين أو كسب العملات الرقمية مباشرةً عبر تطبيقات الهواتف الذكية دون الحاجة إلى أجهزة كثيفة الاستهلاك للطاقة. تركز هذه الشبكات على إمكانية الوصول الشامل من خلال الاستفادة من المعالجات المتنقلة أو آليات إثبات المشاركة. وغالبًا ما تركز الرموز في هذا القطاع على النمو السريع للمستخدمين، والبنية التحتية خفيفة الوزن للعقدة، والمشاركة الشاملة في الشبكة.