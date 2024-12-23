سعر Nyxia AI (NYXC)
سعر Nyxia AI (NYXC) المباشر لليوم هو USD 0.0381817. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 381.82K. يتم تحديث سعر NYXC مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Nyxia AI الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 3.14K
- تغيير سعر Nyxia AI خلال اليوم هو -1.35%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 10.00M
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خلال اليوم، كان سعر Nyxia AI مقابل USD هو $ -0.0005257531801605 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Nyxia AI مقابل USD هو $ -0.0117715822 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Nyxia AI مقابل USD هو $ -0.0195886019 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Nyxia AI مقابل USD هو $ +0.003959384290702675 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ -0.0005257531801605
|-1.35%
|30 يوم
|$ -0.0117715822
|-30.83%
|60 يوم
|$ -0.0195886019
|-51.30%
|90 يوم
|$ +0.003959384290702675
|+11.57%
اكتشف أحدث تحليلات سعر Nyxia AI: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.84%
-1.35%
-22.69%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Project Nyxia is the Spiritual Layer of AI and as such builds applications (Layer 2) and products (Layer 3) on AI, all based around the magic feline representation Nyxia and Nyxia's Brand Promise rooted upon positivity, arts and spirituality.
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