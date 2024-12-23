احصل على تحديثات السعر في الوقت الفعلي لسعر NYXC مقابل USD على MEXC. ابق على اطلاع بأحدث البيانات وتحليلات السوق. يعد هذا أمرًا ضروريًا لاتخاذ قرارات تداول ذكية في سوق العملات المشفرة سريعة الوتيرة. MEXC هي منصتك المفضلة للحصول على معلومات دقيقة عن سعر NYXC.

سعر Nyxia AI (NYXC) المباشر لليوم هو USD 0.0381817 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 381.82K . يتم تحديث سعر NYXC مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Nyxia AI الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 3.14K - تغيير سعر Nyxia AI خلال اليوم هو -1.35% - لديه عرض متداول بقيمة USD 10.00M

أداء سعر Nyxia AI (NYXC) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Nyxia AI مقابل USD هو $ -0.0005257531801605 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Nyxia AI مقابل USD هو $ -0.0117715822 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Nyxia AI مقابل USD هو $ -0.0195886019 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Nyxia AI مقابل USD هو $ +0.003959384290702675 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ -0.0005257531801605 -1.35% 30 يوم $ -0.0117715822 -30.83% 60 يوم $ -0.0195886019 -51.30% 90 يوم $ +0.003959384290702675 +11.57%

تحليل سعر Nyxia AI (NYXC)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Nyxia AI: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.03756636$ 0.03756636 $ 0.03756636 24 ساعة مرتفع $ 0.03922617$ 0.03922617 $ 0.03922617 عالية طوال الوقت $ 0.475061$ 0.475061 $ 0.475061 تغير السعر (1 ساعة) +0.84% تغير السعر (1يوم) -1.35% تغير السعر (7 أيام) -22.69%

معلومات سوق Nyxia AI (NYXC)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: