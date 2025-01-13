سعر NotWifGary (NWG)
سعر NotWifGary (NWG) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر NWG مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق NotWifGary الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 1.86
- تغيير سعر NotWifGary خلال اليوم هو --
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر NotWifGary مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر NotWifGary مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر NotWifGary مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر NotWifGary مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|--
|30 يوم
|$ 0
|-17.06%
|60 يوم
|$ 0
|-21.58%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر NotWifGary: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
--
--
-9.73%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
NotWifGary [$NWG] is a new memecoin launching on Linea, a Layer 2 zkEVM built on Ethereum. With a commitment to a fair launch, the $NWG will be a vanilla ERC20 token, deployed from a multisig wallet involving Original Project Supporters. $NWG symbolizes resistance against regulatory overreach, advocating for #ETHforALL and supporting those in legal battles with U.S. regulators. $NWG champions maximal decentralization from the outset.
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