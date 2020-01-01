توكنوميكس NotWifGary (NWG) اكتشف الرؤى الرئيسية حول NotWifGary (NWG)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات NotWifGary (NWG) NotWifGary [$NWG] is a new memecoin launching on Linea, a Layer 2 zkEVM built on Ethereum. With a commitment to a fair launch, the $NWG will be a vanilla ERC20 token, deployed from a multisig wallet involving Original Project Supporters. $NWG symbolizes resistance against regulatory overreach, advocating for #ETHforALL and supporting those in legal battles with U.S. regulators. $NWG champions maximal decentralization from the outset. الموقع الرسمي: https://notwifgary.xyz/ اشتر NWG الآن!

توكنوميكس NotWifGary (NWG) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار NotWifGary (NWG)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 إجمالي العرض: $ 69.00B $ 69.00B $ 69.00B العرض المتداول: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 القيمة المخففة بالكامل (FDV): $ 74.49K $ 74.49K $ 74.49K أعلى مستوى على الإطلاق: $ 0.00001397 $ 0.00001397 $ 0.00001397 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 0 $ 0 $ 0 السعر الحالي: $ 0.00000108 $ 0.00000108 $ 0.00000108 معرفة المزيد عن سعر NotWifGary (NWG)

توكنوميكس NotWifGary (NWG): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس NotWifGary (NWG) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن NWG التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن NWG التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس NWG، استكشف السعر المباشر لتوكن NWG!

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