سعر Nigi (NIGI)
سعر Nigi (NIGI) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 76.48K. يتم تحديث سعر NIGI مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Nigi الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 10.70K
- تغيير سعر Nigi خلال اليوم هو -1.31%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 985.00M
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خلال اليوم، كان سعر Nigi مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Nigi مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Nigi مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Nigi مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-1.31%
|30 يوم
|$ 0
|-17.82%
|60 يوم
|$ 0
|-54.98%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Nigi: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.11%
-1.31%
-11.83%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
The blackest cat on solana $NIGI
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