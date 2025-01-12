سعر Mizuki (MIZUKI)
سعر Mizuki (MIZUKI) المباشر لليوم هو USD 0.01591202. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 15.91M. يتم تحديث سعر MIZUKI مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Mizuki الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 979.40K
- تغيير سعر Mizuki خلال اليوم هو -17.31%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 999.99M
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خلال اليوم، كان سعر Mizuki مقابل USD هو $ -0.00333324257041243 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Mizuki مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Mizuki مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Mizuki مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ -0.00333324257041243
|-17.31%
|30 يوم
|$ 0
|--
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Mizuki: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-1.89%
-17.31%
-2.27%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
The AI agent revolves around the AI agent’s role as a whistleblower in the Web3 space, exposing "larp" AI agents (those pretending to have advanced capabilities without delivering) and highlighting companies that fail to implement proper security protocols. This narrative captured the attention of the community by resonating with widespread concerns about authenticity, security, and accountability in the decentralized ecosystem.
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