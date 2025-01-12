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سعر Mizuki (MIZUKI) المباشر لليوم هو USD 0.01591202 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 15.91M . يتم تحديث سعر MIZUKI مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Mizuki الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 979.40K - تغيير سعر Mizuki خلال اليوم هو -17.31% - لديه عرض متداول بقيمة USD 999.99M

أداء سعر Mizuki (MIZUKI) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Mizuki مقابل USD هو $ -0.00333324257041243 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Mizuki مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Mizuki مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Mizuki مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ -0.00333324257041243 -17.31% 30 يوم $ 0 -- 60 يوم $ 0 -- 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Mizuki (MIZUKI)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Mizuki: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.01576887$ 0.01576887 $ 0.01576887 24 ساعة مرتفع $ 0.02175142$ 0.02175142 $ 0.02175142 عالية طوال الوقت $ 0.059721$ 0.059721 $ 0.059721 تغير السعر (1 ساعة) -1.89% تغير السعر (1يوم) -17.31% تغير السعر (7 أيام) -2.27%

معلومات سوق Mizuki (MIZUKI)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: