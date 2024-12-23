سعر Medibloc (MED)
سعر Medibloc (MED) المباشر لليوم هو USD 0.01088775. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 103.95M. يتم تحديث سعر MED مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Medibloc الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 5.20M
- تغيير سعر Medibloc خلال اليوم هو +5.07%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 9.54B
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خلال اليوم، كان سعر Medibloc مقابل USD هو $ +0.00052564 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Medibloc مقابل USD هو $ +0.0012646263 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Medibloc مقابل USD هو $ +0.0030156595 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Medibloc مقابل USD هو $ +0.001849253965890056 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ +0.00052564
|+5.07%
|30 يوم
|$ +0.0012646263
|+11.62%
|60 يوم
|$ +0.0030156595
|+27.70%
|90 يوم
|$ +0.001849253965890056
|+20.46%
اكتشف أحدث تحليلات سعر Medibloc: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+1.04%
+5.07%
-12.64%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
MediBloc’s healthcare information platform is a personal data ecosystem for patients, providers and researchers, built on blockchain technology. Our mission is to streamline medicine for patients, providers and researchers by redistributing value behind personal healthcare data ownership.Through MediBloc, you can effectively own your medical data, providers can remove redundancies to provide better care, and your valuable data can help researchers push the advancement of medicine faster than ever.
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