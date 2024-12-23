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سعر Medibloc (MED) المباشر لليوم هو USD 0.01088775 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 103.95M . يتم تحديث سعر MED مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Medibloc الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 5.20M - تغيير سعر Medibloc خلال اليوم هو +5.07% - لديه عرض متداول بقيمة USD 9.54B

أداء سعر Medibloc (MED) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Medibloc مقابل USD هو $ +0.00052564 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Medibloc مقابل USD هو $ +0.0012646263 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Medibloc مقابل USD هو $ +0.0030156595 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Medibloc مقابل USD هو $ +0.001849253965890056 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ +0.00052564 +5.07% 30 يوم $ +0.0012646263 +11.62% 60 يوم $ +0.0030156595 +27.70% 90 يوم $ +0.001849253965890056 +20.46%

تحليل سعر Medibloc (MED)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Medibloc: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.01026895$ 0.01026895 $ 0.01026895 24 ساعة مرتفع $ 0.01105812$ 0.01105812 $ 0.01105812 عالية طوال الوقت $ 0.351852$ 0.351852 $ 0.351852 تغير السعر (1 ساعة) +1.04% تغير السعر (1يوم) +5.07% تغير السعر (7 أيام) -12.64%

معلومات سوق Medibloc (MED)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: