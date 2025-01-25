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سعر Mao (MAO) المباشر لليوم هو USD 0.00014544 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 145.61K . يتم تحديث سعر MAO مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Mao الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 3.97K - تغيير سعر Mao خلال اليوم هو -5.17% - لديه عرض متداول بقيمة USD 1.00B

أداء سعر Mao (MAO) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Mao مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Mao مقابل USD هو $ -0.0000771745 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Mao مقابل USD هو $ -0.0001187754 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Mao مقابل USD هو $ -0.0012259631342754853 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 -5.17% 30 يوم $ -0.0000771745 -53.06% 60 يوم $ -0.0001187754 -81.66% 90 يوم $ -0.0012259631342754853 -89.39%

تحليل سعر Mao (MAO)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Mao: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.00014535$ 0.00014535 $ 0.00014535 24 ساعة مرتفع $ 0.00015537$ 0.00015537 $ 0.00015537 عالية طوال الوقت $ 0.02797524$ 0.02797524 $ 0.02797524 تغير السعر (1 ساعة) +0.06% تغير السعر (1يوم) -5.17% تغير السعر (7 أيام) -38.49%

معلومات سوق Mao (MAO)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: