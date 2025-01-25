سعر Mao (MAO)
سعر Mao (MAO) المباشر لليوم هو USD 0.00014544. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 145.61K. يتم تحديث سعر MAO مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Mao الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 3.97K
- تغيير سعر Mao خلال اليوم هو -5.17%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 1.00B
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خلال اليوم، كان سعر Mao مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Mao مقابل USD هو $ -0.0000771745 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Mao مقابل USD هو $ -0.0001187754 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Mao مقابل USD هو $ -0.0012259631342754853 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-5.17%
|30 يوم
|$ -0.0000771745
|-53.06%
|60 يوم
|$ -0.0001187754
|-81.66%
|90 يوم
|$ -0.0012259631342754853
|-89.39%
اكتشف أحدث تحليلات سعر Mao: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.06%
-5.17%
-38.49%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
MAO is the ultimate "unfazed cat" – totally unbothered, giving zero f's no matter what’s thrown his way. That iconic cat expression of indifference is pure gold for meme culture. Perfect for every situation, people can instantly relate because, let’s face it, cats just don’t care. ats are meme kings, and with the current rise in cat-themed content like Popcat, Mew, and Simon’s Cat, MAO fits right in. It’s tapping into the viral cat narrative at exactly the right time.
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€0.000138168
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$0.00014544
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RM0.0006355728
|1 MAO إلى TRY
₺0.0051834816
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¥0.0226930032
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₽0.0142109424
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₹0.0125340192
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Rp2.3458061232
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₱0.00847188
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￡E.0.00730836
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R$0.0008595504
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C$0.0002079792
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₴0.0060968448
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Bs0.00814464
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Rs0.0405006768
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