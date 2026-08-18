سعر Manifesting اليوم

السعر المباشر لمشروع Manifesting (MANIFEST) اليوم هو $ 0.00713801، مع تغير بنسبة 5.03% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل MANIFEST الحالي إلى USD هو $ 0.00713801 لكل MANIFEST.

يحتل Manifesting حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 6,426,466، مع عرض متداول قدره 900.00M MANIFEST. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول MANIFEST بين $ 0.00671307 (أدنى) و$ 0.00772933 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0.053044، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.00499372.

على المدى القصير، تحرك MANIFEST بمقدار -4.20% خلال الساعة الماضية و-10.98% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 632.32K.

معلومات سوق Manifesting (MANIFEST)

القيمة السوقية $ 6.43M$ 6.43M $ 6.43M الحجم (24 ساعة) $ 632.32K$ 632.32K $ 632.32K القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 6.43M$ 6.43M $ 6.43M إمداد دورة التداول 900.00M 900.00M 900.00M إجمالي العرض 899,998,500.286302 899,998,500.286302 899,998,500.286302

القيمة السوقية الحالية لـ Manifesting هي $ 6.43M، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 632.32K. العرض المتداول لـ MANIFEST يبلغ 900.00M، مع إجمالي عرض 899998500.286302. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 6.43M.