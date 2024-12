ما هو MAGA Pepe ( MAPE )

MAGA Pepe was launched in respect of Donald Trump's attempted assassination during his live presidential election campaign. We stand with Donald Trump on his quest of being the next president of United States Of America. Pepe's First stays up with Trump. Pepe supports Trump and his mission to Maga! Many men, wish death upon Pepe, They say I’m just a frog, but I’m so much more, In the meme wars, I’m the one they adore, keep the gats away cause pepe here to stay.

المصدر MAGA Pepe (MAPE) الموقع الرسمي