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سعر MAGA Pepe (MAPE) المباشر لليوم هو USD 0 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 196.08K . يتم تحديث سعر MAPE مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق MAGA Pepe الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 3.86K - تغيير سعر MAGA Pepe خلال اليوم هو +4.97% - لديه عرض متداول بقيمة USD 420.69B

أداء سعر MAGA Pepe (MAPE) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر MAGA Pepe مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر MAGA Pepe مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر MAGA Pepe مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر MAGA Pepe مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 +4.97% 30 يوم $ 0 -20.78% 60 يوم $ 0 -73.03% 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر MAGA Pepe (MAPE)

اكتشف أحدث تحليلات سعر MAGA Pepe: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 0$ 0 $ 0 تغير السعر (1 ساعة) +2.53% تغير السعر (1يوم) +4.97% تغير السعر (7 أيام) -27.75%

معلومات سوق MAGA Pepe (MAPE)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: