سعر MAGA Pepe (MAPE)
سعر MAGA Pepe (MAPE) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 196.08K. يتم تحديث سعر MAPE مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق MAGA Pepe الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 3.86K
- تغيير سعر MAGA Pepe خلال اليوم هو +4.97%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 420.69B
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خلال اليوم، كان سعر MAGA Pepe مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر MAGA Pepe مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر MAGA Pepe مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر MAGA Pepe مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|+4.97%
|30 يوم
|$ 0
|-20.78%
|60 يوم
|$ 0
|-73.03%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر MAGA Pepe: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+2.53%
+4.97%
-27.75%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
MAGA Pepe was launched in respect of Donald Trump's attempted assassination during his live presidential election campaign. We stand with Donald Trump on his quest of being the next president of United States Of America. Pepe's First stays up with Trump. Pepe supports Trump and his mission to Maga! Many men, wish death upon Pepe, They say I’m just a frog, but I’m so much more, In the meme wars, I’m the one they adore, keep the gats away cause pepe here to stay.
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