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سعر long boi (LONG) المباشر لليوم هو USD 0 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 65.71K . يتم تحديث سعر LONG مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق long boi الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 263.36 - تغيير سعر long boi خلال اليوم هو -1.04% - لديه عرض متداول بقيمة USD 999.77M

أداء سعر long boi (LONG) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر long boi مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر long boi مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر long boi مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر long boi مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 -1.04% 30 يوم $ 0 -46.79% 60 يوم $ 0 -80.30% 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر long boi (LONG)

اكتشف أحدث تحليلات سعر long boi: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 0.00851294$ 0.00851294 $ 0.00851294 تغير السعر (1 ساعة) +0.52% تغير السعر (1يوم) -1.04% تغير السعر (7 أيام) -22.03%

معلومات سوق long boi (LONG)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: