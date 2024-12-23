سعر Liquid Staked ETH (LSETH)
سعر Liquid Staked ETH (LSETH) المباشر لليوم هو USD 3,461.22. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 341.08M. يتم تحديث سعر LSETH مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Liquid Staked ETH الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 28.68K
- تغيير سعر Liquid Staked ETH خلال اليوم هو -1.64%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 98.53K
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خلال اليوم، كان سعر Liquid Staked ETH مقابل USD هو $ -57.88131220041 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Liquid Staked ETH مقابل USD هو $ -36.3601161000 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Liquid Staked ETH مقابل USD هو $ +1,060.5112316820 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Liquid Staked ETH مقابل USD هو $ +662.1314215744507 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ -57.88131220041
|-1.64%
|30 يوم
|$ -36.3601161000
|-1.05%
|60 يوم
|$ +1,060.5112316820
|+30.64%
|90 يوم
|$ +662.1314215744507
|+23.66%
اكتشف أحدث تحليلات سعر Liquid Staked ETH: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.83%
-1.64%
-15.94%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Liquid Collective is the secure liquid staking standard: a protocol with multi-chain capabilities, built and run by a collective of leading web3 teams. Developed in collaboration with a diverse group of industry leaders, Liquid Collective is designed to meet the need for an enterprise-grade decentralized liquid staking standard that can be widely adopted, increasing liquidity and composability for the web3 economy. Liquid Staked ETH (LsETH) is the receipt token programmatically generated when users stake ETH through the Liquid Collective protocol. LsETH follows the ERC-20 cToken model, enabling users to control their network reward flow.
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