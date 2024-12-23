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سعر Liquid Staked ETH (LSETH) المباشر لليوم هو USD 3,461.22 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 341.08M . يتم تحديث سعر LSETH مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Liquid Staked ETH الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 28.68K - تغيير سعر Liquid Staked ETH خلال اليوم هو -1.64% - لديه عرض متداول بقيمة USD 98.53K

أداء سعر Liquid Staked ETH (LSETH) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Liquid Staked ETH مقابل USD هو $ -57.88131220041 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Liquid Staked ETH مقابل USD هو $ -36.3601161000 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Liquid Staked ETH مقابل USD هو $ +1,060.5112316820 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Liquid Staked ETH مقابل USD هو $ +662.1314215744507 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ -57.88131220041 -1.64% 30 يوم $ -36.3601161000 -1.05% 60 يوم $ +1,060.5112316820 +30.64% 90 يوم $ +662.1314215744507 +23.66%

تحليل سعر Liquid Staked ETH (LSETH)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Liquid Staked ETH: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 3,408.57$ 3,408.57 $ 3,408.57 24 ساعة مرتفع $ 3,585.41$ 3,585.41 $ 3,585.41 عالية طوال الوقت $ 4,332.67$ 4,332.67 $ 4,332.67 تغير السعر (1 ساعة) +0.83% تغير السعر (1يوم) -1.64% تغير السعر (7 أيام) -15.94%

معلومات سوق Liquid Staked ETH (LSETH)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: