سعر Let Him Cook ($COOK)
سعر Let Him Cook ($COOK) المباشر لليوم هو USD 0.00129422. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 1.29M. يتم تحديث سعر $COOK مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Let Him Cook الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 24.93K
- تغيير سعر Let Him Cook خلال اليوم هو +3.51%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 998.89M
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خلال اليوم، كان سعر Let Him Cook مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Let Him Cook مقابل USD هو $ -0.0009480281 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Let Him Cook مقابل USD هو $ -0.0009431117 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Let Him Cook مقابل USD هو $ -0.002037463015528842 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|+3.51%
|30 يوم
|$ -0.0009480281
|-73.25%
|60 يوم
|$ -0.0009431117
|-72.87%
|90 يوم
|$ -0.002037463015528842
|-61.15%
اكتشف أحدث تحليلات سعر Let Him Cook: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-1.16%
+3.51%
-50.24%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Let Him Cook is a slang phrase that means to freely let a person do something they are good at. Let Him Cook is one of the most popular sayings to every hit social media. We Figured why not have it as a Solana token. With over 500 Million posts on TikTok alone, it was clear, that Let Him Cook is Loved by the masses. The True Purpose and function of the project is to spread the love of the saying for all the masses in the crypto ecosystem. $COOK Is ran by the people, for the people as a Community take over. $COOK is a Memecoin launched Via Pump.Fun on the Solana Ecosystem.
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