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سعر Let Him Cook ($COOK) المباشر لليوم هو USD 0.00129422 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 1.29M . يتم تحديث سعر $COOK مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Let Him Cook الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 24.93K - تغيير سعر Let Him Cook خلال اليوم هو +3.51% - لديه عرض متداول بقيمة USD 998.89M

أداء سعر Let Him Cook ($COOK) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Let Him Cook مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Let Him Cook مقابل USD هو $ -0.0009480281 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Let Him Cook مقابل USD هو $ -0.0009431117 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Let Him Cook مقابل USD هو $ -0.002037463015528842 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 +3.51% 30 يوم $ -0.0009480281 -73.25% 60 يوم $ -0.0009431117 -72.87% 90 يوم $ -0.002037463015528842 -61.15%

تحليل سعر Let Him Cook ($COOK)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Let Him Cook: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.00124418$ 0.00124418 $ 0.00124418 24 ساعة مرتفع $ 0.00137295$ 0.00137295 $ 0.00137295 عالية طوال الوقت $ 0.01564695$ 0.01564695 $ 0.01564695 تغير السعر (1 ساعة) -1.16% تغير السعر (1يوم) +3.51% تغير السعر (7 أيام) -50.24%

معلومات سوق Let Him Cook ($COOK)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: