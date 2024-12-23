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سعر LEA AI (LEA) المباشر لليوم هو USD 0 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 880.10K . يتم تحديث سعر LEA مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق LEA AI الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 256.11K - تغيير سعر LEA AI خلال اليوم هو -31.17% - لديه عرض متداول بقيمة USD 1.00B

أداء سعر LEA AI (LEA) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر LEA AI مقابل USD هو $ -0.000399120072428775 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر LEA AI مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر LEA AI مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر LEA AI مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ -0.000399120072428775 -31.17% 30 يوم $ 0 -- 60 يوم $ 0 -- 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر LEA AI (LEA)

اكتشف أحدث تحليلات سعر LEA AI: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0.00130362$ 0.00130362 $ 0.00130362 عالية طوال الوقت $ 0.01018484$ 0.01018484 $ 0.01018484 تغير السعر (1 ساعة) -3.50% تغير السعر (1يوم) -31.17% تغير السعر (7 أيام) -75.76%

معلومات سوق LEA AI (LEA)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: