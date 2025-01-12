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سعر KiraKuru (KRA) المباشر لليوم هو USD 0.00860646 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 8.61M . يتم تحديث سعر KRA مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق KiraKuru الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 130.47K - تغيير سعر KiraKuru خلال اليوم هو +0.73% - لديه عرض متداول بقيمة USD 1000.00M

أداء سعر KiraKuru (KRA) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر KiraKuru مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر KiraKuru مقابل USD هو $ +0.0076741394 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر KiraKuru مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر KiraKuru مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 +0.73% 30 يوم $ +0.0076741394 +89.17% 60 يوم $ 0 -- 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر KiraKuru (KRA)

اكتشف أحدث تحليلات سعر KiraKuru: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.00782655$ 0.00782655 $ 0.00782655 24 ساعة مرتفع $ 0.00956899$ 0.00956899 $ 0.00956899 عالية طوال الوقت $ 0.03851997$ 0.03851997 $ 0.03851997 تغير السعر (1 ساعة) +0.21% تغير السعر (1يوم) +0.73% تغير السعر (7 أيام) -39.24%

معلومات سوق KiraKuru (KRA)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: