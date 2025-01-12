سعر KiraKuru (KRA)
سعر KiraKuru (KRA) المباشر لليوم هو USD 0.00860646. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 8.61M. يتم تحديث سعر KRA مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق KiraKuru الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 130.47K
- تغيير سعر KiraKuru خلال اليوم هو +0.73%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 1000.00M
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خلال اليوم، كان سعر KiraKuru مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر KiraKuru مقابل USD هو $ +0.0076741394 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر KiraKuru مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر KiraKuru مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|+0.73%
|30 يوم
|$ +0.0076741394
|+89.17%
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر KiraKuru: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.21%
+0.73%
-39.24%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Kira Kuru is an AI-driven hedge fund manager designed for everyday people, making sophisticated hedge fund strategies accessible to all. By leveraging cutting-edge AI models, ensuring transparency through blockchain technology, and utilizing DAO governance, Kira Kuru revolutionizes the investing landscape. It optimizes investment decisions with precision, effectively mitigates risks through advanced algorithms, and democratizes access to diverse financial opportunities. This innovative approach empowers individuals to participate in intelligent, data-driven wealth creation, breaking down traditional barriers and fostering an inclusive financial ecosystem for everyone.
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