سعر Kiirocoin (KIIRO)
سعر Kiirocoin (KIIRO) المباشر لليوم هو USD 0.00749408. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر KIIRO مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Kiirocoin الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 156.51
- تغيير سعر Kiirocoin خلال اليوم هو +4.21%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر Kiirocoin مقابل USD هو $ +0.00030254 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Kiirocoin مقابل USD هو $ +0.0067974707 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Kiirocoin مقابل USD هو $ +0.0117838907 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Kiirocoin مقابل USD هو $ +0.002984521424813777 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ +0.00030254
|+4.21%
|30 يوم
|$ +0.0067974707
|+90.70%
|60 يوم
|$ +0.0117838907
|+157.24%
|90 يوم
|$ +0.002984521424813777
|+66.18%
اكتشف أحدث تحليلات سعر Kiirocoin: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.41%
+4.21%
-6.52%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Kiiro Chain's overarching vision is firmly anchored in the creation of an infinitely scalable distributed high-performance computing network. This network is poised to emerge as a pivotal cornerstone within the landscape of AI-integrated metaverse technologies. By harnessing the potential of this network, Kiiro Chain aspires to establish itself as a market leader and become the most important computing infrastructure in the era of AI.
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