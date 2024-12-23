سعر Kangal (KANGAL)
سعر Kangal (KANGAL) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 226.28K. يتم تحديث سعر KANGAL مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Kangal الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 110.80
- تغيير سعر Kangal خلال اليوم هو -3.75%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 100.00B
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خلال اليوم، كان سعر Kangal مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Kangal مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Kangal مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Kangal مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-3.75%
|30 يوم
|$ 0
|-14.82%
|60 يوم
|$ 0
|+30.99%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Kangal: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+2.68%
-3.75%
-10.84%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
KANGAL is the governance and value token of the Kangal dApps ecosystem. KANGAL holders are the stakeholders of the Kangal DAO and can create and vote on proposals that shape up the future of the project. KANGAL staking will be the only way to mint the utility token $TEAK which will power the dApps ecosystem that will start with decentralized applications built by the core team and eventually the platform will turn into a dAppStore where other developers, teams, or companies will be able to submit and publish their dApps. One of the first dApps of the platform will be an NFT drops platform which will eventually turn into a full-fledged NFT marketplace.
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