سعر JellfFishCoin (JELLYFC)
سعر JellfFishCoin (JELLYFC) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 376.64K. يتم تحديث سعر JELLYFC مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق JellfFishCoin الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 18.80K
- تغيير سعر JellfFishCoin خلال اليوم هو -25.10%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 999.99M
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خلال اليوم، كان سعر JellfFishCoin مقابل USD هو $ -0.00012625227121753 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر JellfFishCoin مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر JellfFishCoin مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر JellfFishCoin مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ -0.00012625227121753
|-25.10%
|30 يوم
|$ 0
|--
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر JellfFishCoin: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-10.56%
-25.10%
--
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Jellyfc is a community-driven token dedicated to enhancing utility and usability by expanding our Web3 ecosystem. We've introduced an off-chain wallet system that features reward-based interactions, including a daily faucet for earning free coins. Additionally, our community mining pool offers merged payouts in the Jellyfc token, further enriching the user experience and engagement. Jellyfc was a fair launch with no presale and a public live stream on the launch day.
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