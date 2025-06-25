احصل على تحديثات السعر في الوقت الفعلي لسعر JTVO مقابل USD على MEXC. ابق على اطلاع بأحدث البيانات وتحليلات السوق. يعد هذا أمرًا ضروريًا لاتخاذ قرارات تداول ذكية في سوق العملات المشفرة سريعة الوتيرة. MEXC هي منصتك المفضلة للحصول على معلومات دقيقة عن سعر JTVO.

سعر Jatevo (JTVO) المباشر لليوم هو USD 0.00104236 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 1.04M . يتم تحديث سعر JTVO مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Jatevo الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD -- - تغيير سعر Jatevo خلال اليوم هو +18.49% - لديه عرض متداول بقيمة USD 999.97M

أداء سعر Jatevo (JTVO) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Jatevo مقابل USD هو $ +0.00016267 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Jatevo مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Jatevo مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Jatevo مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ +0.00016267 +18.49% 30 يوم $ 0 -- 60 يوم $ 0 -- 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Jatevo (JTVO)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Jatevo: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0.00136879$ 0.00136879 $ 0.00136879 عالية طوال الوقت $ 0.00583512$ 0.00583512 $ 0.00583512 تغير السعر (1 ساعة) -6.36% تغير السعر (1يوم) +18.49% تغير السعر (7 أيام) -74.03%

معلومات سوق Jatevo (JTVO)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: