سعر Jatevo (JTVO)
سعر Jatevo (JTVO) المباشر لليوم هو USD 0.00104236. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 1.04M. يتم تحديث سعر JTVO مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Jatevo الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD --
- تغيير سعر Jatevo خلال اليوم هو +18.49%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 999.97M
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خلال اليوم، كان سعر Jatevo مقابل USD هو $ +0.00016267 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Jatevo مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Jatevo مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Jatevo مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ +0.00016267
|+18.49%
|30 يوم
|$ 0
|--
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Jatevo: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-6.36%
+18.49%
-74.03%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
JATEVO (Jatayu Vortex) is a decentralized AI cloud platform offering ultra-fast inference for large language models (LLMs) like DeepSeek and Llama 4, running on high-performance hardware including NVIDIA GB200, SN40L RDU, and Cerebras WSE-3. Its core innovation is the Jatevo Chainlets, a RAG-based multi-agent system for enterprise-scale intelligent document processing. $JTVO serves as the native utility token, used to access compute resources, LLM inference, and related services within the platform. Inspired by the mythical Jatayu, JATEVO aims to provide scalable, secure, and efficient decentralized AI infrastructure.
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