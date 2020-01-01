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أعلى نظام Believe.app البيئي التوكنات المميزة من حيث القيمة السوقية

استكشف العملات الأفضل أداءً في قطاع نظام Believe.app البيئي. العملات أدناه مرتبة حسب القيمة السوقية، مما يساعدك على تتبع اتجاهات السوق بسهولة واكتشاف فرص التداول.

#
عملة
سعر
آخر 7 أيام
إجراء
1
Prompt
Prompt
PROMPT
$ 0.0218
-0.18%
-3.41%
-3.02%
$ 10.09M
$ 2.86M
2
Kled AI
Kled AI
KLED
$ 0.0099898
-0.26%
+0.06%
-8.26%
$ 9.99M
$ 496.85K
3
Dupe
Dupe
DUPE
$ 0.00153905
-0.45%
-0.03%
-20.91%
$ 1.54M
$ 13.68K
4
Believe
Believe
BELIEVE
$ 0.0011877
+0.36%
-0.01%
-9.67%
$ 1.52M
$ 125.28K
5
Avo
Avo
AVO
$ 0.00125832
-4.96%
+0.14%
+16.07%
$ 1.26M
$ 12.52K
6
Infraxa
Infraxa
INFRA
$ 0.00026203
+0.10%
+0.00%
-0.11%
$ 262.03K
$ 92.74
7
VIVA
VIVA
VIVA
$ 0.00014515
-0.35%
--
-12.12%
$ 145.15K
$ 110.37
8
Jatevo
Jatevo
JTVO
$ 0.00013685
+0.38%
+0.05%
-5.02%
$ 136.73K
$ 2.10K
9
SUBY
SUBY
SUBY
$ 0.00011872
-0.17%
-0.00%
-10.95%
$ 118.71K
$ 115.71
10
VIRUS
VIRUS
VIRUS
$ 0.00010977
-0.42%
+0.01%
-0.62%
$ 109.77K
$ 88.45
11
AgentHub
AgentHub
DIRA
$ 5.425E-5
+3.43%
-6.90%
-24.98%
$ 54.20K
--
12
Startup
Startup
STARTUP
$ 5.052E-5
-0.18%
-0.80%
-3.88%
$ 50.03K
--
13
gooncoin
gooncoin
GOONC
$ 2.872E-5
0.00%
+2.70%
-0.62%
$ 28.72K
--
14
Inbox
Inbox
INBOX
$ 2.839E-5
-0.18%
-4.10%
-3.17%
$ 28.39K
--
15
Giggles
Giggles
GIGGLES
$ 2.36E-5
0.00%
+0.70%
+2.08%
$ 21.85K
--
16
Foundry
Foundry
FDRY
$ 2.132E-5
-0.14%
+0.50%
-5.29%
$ 21.32K
--
17
Noodle
Noodle
NOODLE
$ 1.77E-5
0.00%
+2.70%
+2.67%
$ 17.70K
--
18
Yapper
Yapper
YAPPER
$ 1.713E-5
0.00%
+0.40%
-18.12%
$ 17.13K
--
19
SocialCrab
SocialCrab
SCRB
$ 1.3E-5
0.00%
+2.60%
+2.52%
$ 13.00K
--
20
AfterHour
AfterHour
AH
$ 2.165E-5
0.00%
-2.20%
0.00%
$ 12.69K
--
21
FITCOIN
FITCOIN
FITCOIN
$ 1.341E-5
0.00%
-0.40%
-4.35%
$ 12.38K
--
22
Yourself
Yourself
YOURSELF
$ 1.226E-5
0.00%
-0.60%
0.00%
$ 12.25K
--
23
CreatorGen
CreatorGen
CREATOR
$ 1.222E-5
0.00%
-9.30%
0.00%
$ 12.22K
--
24
WaterMinder
WaterMinder
WMDR
$ 1.162E-5
0.00%
-0.80%
+2.11%
$ 11.62K
--
25
Superfriend
Superfriend
SUPFRIEND
$ 1.136E-5
0.00%
-0.40%
0.00%
$ 11.35K
--

الأسئلة الشائعة

ما هي الرموز المميزة نظام Believe.app البيئي ولماذا تحظى بشعبية كبيرة؟
نظام Believe.app البيئي تمثل الرموز المميزة مجموعة من مشاريع العملات الرقمية التي تركز على موضوع أو تقنية مشتركة. وقد اجتذبت هذه الفئة اهتمامًا كبيرًا من المتداولين، حيث يتم تتبع 25 الرموز المميزة حاليًا في MEXC وتبلغ القيمة السوقية المجمعة $25.49M.
ما هو التوكن نظام Believe.app البيئي الأفضل أداءً في الوقت الحالي؟
من بين نظام Believe.app البيئي التوكنات التي يتم تتبعها على موقع MEXC، أظهر GOONC أقوى أداء حديث مع تغير في السعر 2.70% خلال الـ 24 ساعة الماضية. يتم تحديث بيانات الأداء في الوقت الفعلي وقد تختلف باختلاف ظروف السوق.
كم عدد الرموز المميزة نظام Believe.app البيئي الموجودة على MEXC؟
تقوم MEXC حاليًا بتتبع 25 نظام Believe.app البيئي التوكنات، التي تغطي كلاً من المشاريع القابلة للتداول والمشاريع المدرجة مسبقًا. تشمل الرموز المميزة نظام Believe.app البيئي الشائعة PROMPT, KLED, DUPE. تُضاف رموز جديدة بانتظام مع تطور الفئة.
ما هو إجمالي القيمة السوقية لفئة نظام Believe.app البيئي ؟
تبلغ القيمة السوقية المجمعة لجميع الرموز المميزة نظام Believe.app البيئي حوالي $25.49M. يعكس هذا الرقم القيمة الإجمالية للفئة ويخضع لتقلبات السوق في الوقت الفعلي.

إخلاء المسؤولية

يتم الحصول على إدراج الأصول الرقمية في قطاع نظام Believe.app البيئي ، إلى جانب قواعد التصنيف وبيانات السوق، من جهات خارجية مستقلة. لا يشكل إدراج رمز مميز في هذه الفئة مصادقة أو ضمانًا أو توصية استثمارية من MEXC. جميع المحتويات هي لأغراض إعلامية فقط. تخضع أسعار العملات المشفرة لتقلبات السوق؛ يُرجى إجراء البحث الخاص بك (DYOR) والتداول بحذر.