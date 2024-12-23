سعر Jackal Protocol (JKL)
سعر Jackal Protocol (JKL) المباشر لليوم هو USD 0.280644. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 32.39M. يتم تحديث سعر JKL مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Jackal Protocol الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 45.42K
- تغيير سعر Jackal Protocol خلال اليوم هو -2.21%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 115.34M
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خلال اليوم، كان سعر Jackal Protocol مقابل USD هو $ -0.0063685314469335 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Jackal Protocol مقابل USD هو $ +0.0454078624 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Jackal Protocol مقابل USD هو $ +0.0182718889 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Jackal Protocol مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ -0.0063685314469335
|-2.21%
|30 يوم
|$ +0.0454078624
|+16.18%
|60 يوم
|$ +0.0182718889
|+6.51%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Jackal Protocol: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.18%
-2.21%
-15.50%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Jackal Protocol is a blockchain and data storage network that is fast, ultra-secure, and easy for people to use. The Jackal Protocol is a Cosmos layer 1 blockchain. The Jackal Protocol allows developers to build decentralized applications with the ability to interface with all Jackal Protocol Modules-including storage contracts and file structure. This grants developers the ability to adjust the ownership of data, share data with other jackal users or smart contracts, and transfer small or large amounts of encrypted data without centralized storage providers or middleware. Data on the Protocol is always self-custodial, meaning no one- not even the team at Jackal-can access or view user data.
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