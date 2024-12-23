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سعر Jackal Protocol (JKL) المباشر لليوم هو USD 0.280644 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 32.39M . يتم تحديث سعر JKL مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Jackal Protocol الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 45.42K - تغيير سعر Jackal Protocol خلال اليوم هو -2.21% - لديه عرض متداول بقيمة USD 115.34M

أداء سعر Jackal Protocol (JKL) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Jackal Protocol مقابل USD هو $ -0.0063685314469335 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Jackal Protocol مقابل USD هو $ +0.0454078624 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Jackal Protocol مقابل USD هو $ +0.0182718889 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Jackal Protocol مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ -0.0063685314469335 -2.21% 30 يوم $ +0.0454078624 +16.18% 60 يوم $ +0.0182718889 +6.51% 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Jackal Protocol (JKL)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Jackal Protocol: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.277503$ 0.277503 $ 0.277503 24 ساعة مرتفع $ 0.295387$ 0.295387 $ 0.295387 عالية طوال الوقت $ 1.087$ 1.087 $ 1.087 تغير السعر (1 ساعة) -0.18% تغير السعر (1يوم) -2.21% تغير السعر (7 أيام) -15.50%

معلومات سوق Jackal Protocol (JKL)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: