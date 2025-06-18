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سعر Hyperstable USD (USH) المباشر لليوم هو USD 0.993774 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 1.63M . يتم تحديث سعر USH مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Hyperstable USD الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD -- - تغيير سعر Hyperstable USD خلال اليوم هو -0.45% - لديه عرض متداول بقيمة USD 1.64M

أداء سعر Hyperstable USD (USH) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Hyperstable USD مقابل USD هو $ -0.004587129239423 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Hyperstable USD مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Hyperstable USD مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Hyperstable USD مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ -0.004587129239423 -0.45% 30 يوم $ 0 -- 60 يوم $ 0 -- 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Hyperstable USD (USH)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Hyperstable USD: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.98856$ 0.98856 $ 0.98856 24 ساعة مرتفع $ 1.006$ 1.006 $ 1.006 عالية طوال الوقت $ 1.012$ 1.012 $ 1.012 تغير السعر (1 ساعة) -0.29% تغير السعر (1يوم) -0.45% تغير السعر (7 أيام) -0.34%

معلومات سوق Hyperstable USD (USH)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: