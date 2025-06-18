سعر Hyperstable USD (USH)
سعر Hyperstable USD (USH) المباشر لليوم هو USD 0.993774. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 1.63M. يتم تحديث سعر USH مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Hyperstable USD الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD --
- تغيير سعر Hyperstable USD خلال اليوم هو -0.45%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 1.64M
احصل على تحديثات السعر في الوقت الفعلي لسعر USH مقابل USD على MEXC. ابق على اطلاع بأحدث البيانات وتحليلات السوق. يعد هذا أمرًا ضروريًا لاتخاذ قرارات تداول ذكية في سوق العملات المشفرة سريعة الوتيرة. MEXC هي منصتك المفضلة للحصول على معلومات دقيقة عن سعر USH.
خلال اليوم، كان سعر Hyperstable USD مقابل USD هو $ -0.004587129239423 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Hyperstable USD مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Hyperstable USD مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Hyperstable USD مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ -0.004587129239423
|-0.45%
|30 يوم
|$ 0
|--
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Hyperstable USD: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.29%
-0.45%
-0.34%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Hyperstable (USH) is a crypto-backed, over-collateralized and decentralized stablecoin that's designed to trade at one US Dollar. Borrowers mint USH against supported collateral types, liquidity providers farm and earn PEG tokens by providing liquidity on AMM's like curve and staking their LP tokens, PEG -Hyperstable's utility token- holders lock their tokens into vePEG to earn 100% of protocol revenue generated via interest and liquidation fees, receive incentives, vote on emissions and get protected from dilution via rebases.
MEXC هي بورصة رائدة للعملات المشفرة يثق بها أكثر من 10 ملايين مستخدم حول العالم. وهي تشتهر بأنها البورصة التي تضم أوسع مجموعة من التوكن وأسرع إدراج للتوكن، وأقل رسوم تداول في السوق. انضم إلى MEXC الآن لتجربة سيولة من الدرجة الأولى وأكثر الرسوم تنافسية في السوق!
يمكن أن يوفر فهم توكنوميكس Hyperstable USD (USH) رؤية أعمق لقيمتها على المدى الطويل وإمكانات نموها. من كيفية توزيع التوكنات إلى كيفية إدارة العرض، تكشف توكنوميكس عن الهيكل الأساسي لاقتصاد المشروع. تعرف على توكنوميكس USH والتوكن الشاملة الآن!
تخضع أسعار العملات الرقمية لمخاطر السوق العالية وتقلبات الأسعار. يجب أن تستثمر في المشاريع والمنتجات التي تعرفها وحيث تفهم المخاطر التي تنطوي عليها. يجب أن تفكر مليًا في خبرتك الاستثمارية ووضعك المالي وأهدافك الاستثمارية وتحملك للمخاطر واستشارة مستشار مالي مستقل قبل القيام بأي استثمار. لا ينبغي تفسير هذه المواد على أنها نصيحة مالية. الأداء السابق ليس مؤشرًا موثوقًا للأداء المستقبلي. يمكن أن تنخفض قيمة استثمارك أو ترتفع ، وقد لا تسترد المبلغ الذي استثمرته. أنت وحدك المسؤول عن قرارات الاستثمار الخاصة بك. MEXC ليست مسؤولة عن أي خسائر قد تتكبدها. لمزيد من المعلومات ، يرجى الرجوع إلى شروط الاستخدام والتحذير من المخاطر. يرجى أيضًا ملاحظة أن البيانات المتعلقة بالعملة الرقمية المذكورة أعلاه والمقدمة هنا (مثل سعرها المباشر الحالي) تستند إلى مصادر جهات خارجية. يتم تقديمها لك على أساس "كما هي" ولأغراض إعلامية فقط ، دون تمثيل أو ضمان من أي نوع. الروابط المقدمة إلى مواقع الأطراف الثالثة لا تخضع أيضًا لسيطرة MEXC. MEXC ليست مسؤولة عن موثوقية ودقة مواقع الأطراف الثالثة ومحتوياتها.
|1 USH إلى VND
₫26,151.16281
|1 USH إلى AUD
A$1.53041196
|1 USH إلى GBP
￡0.73539276
|1 USH إلى EUR
€0.85464564
|1 USH إلى USD
$0.993774
|1 USH إلى MYR
RM4.21360176
|1 USH إلى TRY
₺39.27394848
|1 USH إلى JPY
¥144.37548672
|1 USH إلى RUB
₽78.00132126
|1 USH إلى INR
₹85.90182456
|1 USH إلى IDR
Rp16,291.37444256
|1 USH إلى KRW
₩1,365.06784188
|1 USH إلى PHP
₱56.40661224
|1 USH إلى EGP
￡E.49.82782836
|1 USH إلى BRL
R$5.45581926
|1 USH إلى CAD
C$1.35153264
|1 USH إلى BDT
৳121.47893376
|1 USH إلى NGN
₦1,533.5920368
|1 USH إلى UAH
₴41.27143422
|1 USH إلى VES
Bs101.364948
|1 USH إلى PKR
Rs281.51629872
|1 USH إلى KZT
₸515.44076058
|1 USH إلى THB
฿32.41690788
|1 USH إلى TWD
NT$29.37595944
|1 USH إلى AED
د.إ3.64715058
|1 USH إلى CHF
Fr0.80495694
|1 USH إلى HKD
HK$7.79118816
|1 USH إلى MAD
.د.م9.05328114
|1 USH إلى MXN
$18.881706