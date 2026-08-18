سعر Groks Dog اليوم

السعر المباشر لمشروع Groks Dog (BOLT) اليوم هو $ 0.00134062، مع تغير بنسبة 8.98% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل BOLT الحالي إلى USD هو $ 0.00134062 لكل BOLT.

يحتل Groks Dog حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 1,340,133، مع عرض متداول قدره 999.63M BOLT. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول BOLT بين $ 0.001268 (أدنى) و$ 0.00154554 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0.00297984، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.

على المدى القصير، تحرك BOLT بمقدار +0.15% خلال الساعة الماضية و+30.99% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 26.29K.

معلومات سوق Groks Dog (BOLT)

القيمة السوقية $ 1.34M$ 1.34M $ 1.34M الحجم (24 ساعة) $ 26.29K$ 26.29K $ 26.29K القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 1.34M$ 1.34M $ 1.34M إمداد دورة التداول 999.63M 999.63M 999.63M إجمالي العرض 999,633,115.484889 999,633,115.484889 999,633,115.484889

القيمة السوقية الحالية لـ Groks Dog هي $ 1.34M، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 26.29K. العرض المتداول لـ BOLT يبلغ 999.63M، مع إجمالي عرض 999633115.484889. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 1.34M.