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سعر EZ1 TOKEN (EZ) المباشر لليوم هو USD 0 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 981.71K . يتم تحديث سعر EZ مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق EZ1 TOKEN الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 343.78K - تغيير سعر EZ1 TOKEN خلال اليوم هو +11.44% - لديه عرض متداول بقيمة USD 999.85M

أداء سعر EZ1 TOKEN (EZ) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر EZ1 TOKEN مقابل USD هو $ +0.00010138 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر EZ1 TOKEN مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر EZ1 TOKEN مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر EZ1 TOKEN مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ +0.00010138 +11.44% 30 يوم $ 0 -- 60 يوم $ 0 -- 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر EZ1 TOKEN (EZ)

اكتشف أحدث تحليلات سعر EZ1 TOKEN: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0.00108986$ 0.00108986 $ 0.00108986 عالية طوال الوقت $ 0.0033989$ 0.0033989 $ 0.0033989 تغير السعر (1 ساعة) +3.19% تغير السعر (1يوم) +11.44% تغير السعر (7 أيام) --

معلومات سوق EZ1 TOKEN (EZ)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: