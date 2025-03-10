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سعر EZ1 TOKEN (EZ)

USD

مخطط سعر EZ1 TOKEN (EZ) المباشر

$0.00098745
$0.00098745$0.00098745
+11.40%(1D)

سعر EZ1 TOKEN (EZ) لليوم

سعر EZ1 TOKEN (EZ) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 981.71K. يتم تحديث سعر EZ مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق EZ1 TOKEN الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 343.78K
- تغيير سعر EZ1 TOKEN خلال اليوم هو +11.44%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 999.85M

احصل على تحديثات السعر في الوقت الفعلي لسعر EZ مقابل USD على MEXC. ابق على اطلاع بأحدث البيانات وتحليلات السوق. يعد هذا أمرًا ضروريًا لاتخاذ قرارات تداول ذكية في سوق العملات المشفرة سريعة الوتيرة. MEXC هي منصتك المفضلة للحصول على معلومات دقيقة عن سعر EZ.

أداء سعر EZ1 TOKEN (EZ) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر EZ1 TOKEN مقابل USD هو $ +0.00010138 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر EZ1 TOKEN مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر EZ1 TOKEN مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر EZ1 TOKEN مقابل USD هو $ 0 .

الفترةالتغيير (USD)التغيير (%)
اليوم$ +0.00010138+11.44%
30 يوم$ 0--
60 يوم$ 0--
90 يوم$ 0--

تحليل سعر EZ1 TOKEN (EZ)

اكتشف أحدث تحليلات سعر EZ1 TOKEN: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00108986
$ 0.00108986$ 0.00108986

$ 0.0033989
$ 0.0033989$ 0.0033989

+3.19%

+11.44%

--

معلومات سوق EZ1 TOKEN (EZ)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:

$ 981.71K
$ 981.71K$ 981.71K

$ 343.78K
$ 343.78K$ 343.78K

999.85M
999.85M 999.85M

ما هو EZ1 TOKEN ( EZ )

Welcome to ez1.dev, where your ideas are transformed into reality in seconds. Our platform harnesses the power of AI and expert models to streamline the development of both frontend and backend applications, empowering you to design, develop, and launch projects effortlessly. Perfect for: Rapid prototyping and iterative development. Debugging and optimizing existing applications. Learning and experimenting with AI-enhanced coding.

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تخضع أسعار العملات الرقمية لمخاطر السوق العالية وتقلبات الأسعار. يجب أن تستثمر في المشاريع والمنتجات التي تعرفها وحيث تفهم المخاطر التي تنطوي عليها. يجب أن تفكر مليًا في خبرتك الاستثمارية ووضعك المالي وأهدافك الاستثمارية وتحملك للمخاطر واستشارة مستشار مالي مستقل قبل القيام بأي استثمار. لا ينبغي تفسير هذه المواد على أنها نصيحة مالية. الأداء السابق ليس مؤشرًا موثوقًا للأداء المستقبلي. يمكن أن تنخفض قيمة استثمارك أو ترتفع ، وقد لا تسترد المبلغ الذي استثمرته. أنت وحدك المسؤول عن قرارات الاستثمار الخاصة بك. MEXC ليست مسؤولة عن أي خسائر قد تتكبدها. لمزيد من المعلومات ، يرجى الرجوع إلى شروط الاستخدام والتحذير من المخاطر. يرجى أيضًا ملاحظة أن البيانات المتعلقة بالعملة الرقمية المذكورة أعلاه والمقدمة هنا (مثل سعرها المباشر الحالي) تستند إلى مصادر جهات خارجية. يتم تقديمها لك على أساس "كما هي" ولأغراض إعلامية فقط ، دون تمثيل أو ضمان من أي نوع. الروابط المقدمة إلى مواقع الأطراف الثالثة لا تخضع أيضًا لسيطرة MEXC. MEXC ليست مسؤولة عن موثوقية ودقة مواقع الأطراف الثالثة ومحتوياتها.

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