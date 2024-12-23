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سعر ExchangeCoin (EXCC) المباشر لليوم هو USD 0.02128386 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 642.77K . يتم تحديث سعر EXCC مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق ExchangeCoin الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 55.40K - تغيير سعر ExchangeCoin خلال اليوم هو -8.43% - لديه عرض متداول بقيمة USD 30.20M

أداء سعر ExchangeCoin (EXCC) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر ExchangeCoin مقابل USD هو $ -0.00196114108223778 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر ExchangeCoin مقابل USD هو $ -0.0048750149 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر ExchangeCoin مقابل USD هو $ +0.0074608911 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر ExchangeCoin مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ -0.00196114108223778 -8.43% 30 يوم $ -0.0048750149 -22.90% 60 يوم $ +0.0074608911 +35.05% 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر ExchangeCoin (EXCC)

اكتشف أحدث تحليلات سعر ExchangeCoin: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.02095484$ 0.02095484 $ 0.02095484 24 ساعة مرتفع $ 0.02325864$ 0.02325864 $ 0.02325864 عالية طوال الوقت $ 0.259997$ 0.259997 $ 0.259997 تغير السعر (1 ساعة) +1.57% تغير السعر (1يوم) -8.43% تغير السعر (7 أيام) -14.80%

معلومات سوق ExchangeCoin (EXCC)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: