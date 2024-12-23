سعر ExchangeCoin (EXCC)
سعر ExchangeCoin (EXCC) المباشر لليوم هو USD 0.02128386. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 642.77K. يتم تحديث سعر EXCC مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق ExchangeCoin الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 55.40K
- تغيير سعر ExchangeCoin خلال اليوم هو -8.43%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 30.20M
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خلال اليوم، كان سعر ExchangeCoin مقابل USD هو $ -0.00196114108223778 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر ExchangeCoin مقابل USD هو $ -0.0048750149 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر ExchangeCoin مقابل USD هو $ +0.0074608911 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر ExchangeCoin مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ -0.00196114108223778
|-8.43%
|30 يوم
|$ -0.0048750149
|-22.90%
|60 يوم
|$ +0.0074608911
|+35.05%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر ExchangeCoin: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+1.57%
-8.43%
-14.80%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
TheEXCCcoin was created in 2017 to provide finance in support of an idea to build a decentralised exchange platform. The platform was developed to offer services to semi-professional cryptocurrency traders. The Exchange Coin is one of the rare cryptocurrencies with a value reflected in the features of real products. It is similar to the traditional market and stock exchange setting. This project has been developed based on a solid foundation and innovative plans which is aimed at providing long-term benefits to all holders of theEXCCcoins.
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