سعر EternalAI اليوم

السعر المباشر لمشروع EternalAI (EAI) اليوم هو $ 0.00146981، مع تغير بنسبة 0.08% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل EAI الحالي إلى USD هو $ 0.00146981 لكل EAI.

يحتل EternalAI حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 468,050، مع عرض متداول قدره 318.47M EAI. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول EAI بين $ 0.00146586 (أدنى) و$ 0.00147327 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0.289074، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.0012552.

على المدى القصير، تحرك EAI بمقدار +0.12% خلال الساعة الماضية و-0.94% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 18.79.

معلومات سوق EternalAI (EAI)

القيمة السوقية $ 468.05K$ 468.05K $ 468.05K الحجم (24 ساعة) $ 18.79$ 18.79 $ 18.79 القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 1.47M$ 1.47M $ 1.47M إمداد دورة التداول 318.47M 318.47M 318.47M إجمالي العرض 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

القيمة السوقية الحالية لـ EternalAI هي $ 468.05K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 18.79. العرض المتداول لـ EAI يبلغ 318.47M، مع إجمالي عرض 1000000000.0. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 1.47M.