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أعلى عملة مستقرة مدعومة بالكريبتو التوكنات المميزة من حيث القيمة السوقية

استكشف العملات الأفضل أداءً في قطاع عملة مستقرة مدعومة بالكريبتو. العملات أدناه مرتبة حسب القيمة السوقية، مما يساعدك على تتبع اتجاهات السوق بسهولة واكتشاف فرص التداول.

#
عملة
سعر
آخر 7 أيام
إجراء
1
Decentralized USD
Decentralized USD
USDD
$ 0.9995
0.00%
0.00%
-0.02%
$ 1.36B
$ 591.90
2
Falcon Finance
Falcon Finance
USDF
$ 0.996
-0.01%
0.00%
-0.01%
$ 1.30B
$ 129.64K
3
GHO
GHO
GHO
$ 0.998816
0.00%
0.00%
+0.05%
$ 698.17M
$ 1.80M
4
crvUSD
crvUSD
CRVUSD
$ 0.998958
0.00%
0.00%
-0.02%
$ 214.21M
$ 10.50M
5
Lista USD
Lista USD
LISUSD
$ 0.997625
+0.03%
0.00%
-0.03%
$ 74.98M
$ 11.68K
6
Felix feUSD
Felix feUSD
FEUSD
$ 0.998302
0.00%
0.00%
-0.27%
$ 74.88M
$ 82.25K
7
DOLA
DOLA
DOLA
$ 0.997546
0.00%
0.00%
+0.09%
$ 52.99M
$ 1.03M
8
Yuzu USD
Yuzu USD
YZUSD
$ 0.999199
0.00%
0.00%
+0.02%
$ 51.34M
$ 699.84
9
Aegis YUSD
Aegis YUSD
YUSD
$ 0.998337
+0.02%
+0.00%
+0.16%
$ 35.92M
$ 3.11K
10
USDP
USDP
USDP
$ 1.0007
+0.04%
+0.02%
+0.04%
$ 31.98M
$ 6.24K
11
BOLD
BOLD
BOLD
$ 1.0
0.00%
+0.00%
+0.01%
$ 30.75M
$ 113.26K
12
Liquity USD
Liquity USD
LUSD
$ 1.003
0.00%
0.00%
+0.10%
$ 27.80M
$ 136.37K
13
Electronic USD
Electronic USD
EUSD
$ 0.999031
+0.03%
+0.00%
+0.10%
$ 22.54M
$ 65.73K
14
NXUSD
NXUSD
NXUSD
$ 1.008
0.00%
--
+2.58%
$ 19.12M
$ 43.81
15
Hylo USD
Hylo USD
HYUSD
$ 0.999109
0.00%
0.00%
-0.19%
$ 13.23M
$ 289.89K
16
USDB
USDB
USDB
$ 1.001
0.00%
+0.00%
+0.67%
$ 11.98M
$ 4.43K
17
YUSD Stablecoin
YUSD Stablecoin
YUSD
$ 0.995588
+0.01%
0.00%
+0.06%
$ 11.79M
$ 0.28
18
Youves uUSD
Youves uUSD
UUSD
$ 0.9986
0.00%
--
0.00%
$ 11.52M
$ 44.64
19
Indigo Protocol iUSD
Indigo Protocol iUSD
IUSD
$ 0.998429
+0.39%
+0.01%
+2.00%
$ 9.51M
$ 4.88K
20
Origin Dollar
Origin Dollar
OUSD
$ 0.998978
0.00%
0.00%
-0.03%
$ 6.20M
$ 10.82K
21
Cod3x USD
Cod3x USD
CDXUSD
$ 1.004
0.00%
0.00%
+0.96%
$ 6.18M
$ 7.15K
22
Nectar
Nectar
NECT
$ 0.98377
+0.07%
+0.00%
-0.14%
$ 4.64M
$ 7.61K
23
PHT Stablecoin
PHT Stablecoin
PHT
$ 0.01607427
0.00%
--
0.00%
$ 3.62M
$ 101.08
24
Last USD
Last USD
USDXL
$ 1.002
+0.25%
-0.00%
0.00%
$ 3.21M
$ 8.72K
25
Enosys Loans CDP
Enosys Loans CDP
CDP
$ 0.995497
0.00%
0.00%
+0.12%
$ 3.10M
$ 26.73K
26
Dollar On Chain
Dollar On Chain
DOC
$ 0.997925
0.00%
0.00%
+0.01%
$ 2.93M
$ 13.95K
27
Balanced Dollars
Balanced Dollars
BNUSD
$ 0.96769
0.00%
--
0.00%
$ 2.76M
$ 1.32K
28
Hermetica USDh
Hermetica USDh
USDH
$ 1.0
0.00%
0.00%
0.00%
$ 2.13M
$ 314.61
29
Web 3 Dollar
Web 3 Dollar
USD3
$ 1.11
0.00%
+0.01%
+0.91%
$ 1.81M
$ 223.97K
30
Sovryn Dollar
Sovryn Dollar
DLLR
$ 0.996882
+0.34%
+0.00%
+1.07%
$ 1.80M
$ 624.92
31
EURA
EURA
EURA
$ 1.16
0.00%
+0.00%
+0.87%
$ 1.63M
$ 3.42K
32
Inter Stable Token
Inter Stable Token
IST
$ 0.983646
+0.14%
-0.00%
-0.21%
$ 1.38M
$ 43.38
33
SuperReturn sSuperUSD
SuperReturn sSuperUSD
SSUPERUSD
$ 1.022
+0.10%
-0.04%
-5.19%
$ 1.35M
$ 165.73
34
ROME Stablecoin
ROME Stablecoin
ROME
$ 1.003
0.00%
--
0.00%
$ 1.20M
$ 26.12
35
Rai Reflex Index
Rai Reflex Index
RAI
$ 2.02
-0.98%
+0.00%
-3.35%
$ 1.07M
$ 3.15K
36
VAIOT
VAIOT
VAI
$ 0.00235
-0.42%
0.00%
+0.85%
$ 935.98K
$ 6.06M
37
USX
USX
USX
$ 1.003
0.00%
--
+2.10%
$ 871.87K
$ 2.14
38
Osmosis allUSDT
Osmosis allUSDT
USDT
$ 0.999247
+0.01%
0.00%
-0.37%
$ 651.58K
$ 508.84
39
SMARDEX USDN
SMARDEX USDN
USDN
$ 1.001
0.00%
--
0.00%
$ 627.11K
$ 62.55
40
Virtue USD
Virtue USD
VUSD
$ 0.98368
0.00%
--
-0.79%
$ 574.51K
$ 483.02
41
PXDC
PXDC
PXDC
$ 1.009
-0.20%
-0.00%
-15.92%
$ 524.37K
$ 18.62K
42
Sigma bnb USD
Sigma bnb USD
BNBUSD
$ 0.999393
0.00%
--
-0.02%
$ 412.29K
$ 14.00
43
Bread
Bread
BREAD
$ 0.999994
0.00%
-0.00%
+0.52%
$ 407.31K
$ 40.23
44
Juice Dollar
Juice Dollar
JUSD
$ 0.999006
0.00%
--
0.00%
$ 375.59K
$ 4.17K
45
Prisma mkUSD
Prisma mkUSD
MKUSD
$ 0.999058
+0.01%
0.00%
+0.02%
$ 245.00K
$ 269.02
46
AURO USDA
AURO USDA
USDA
$ 0.999111
0.00%
--
0.00%
$ 224.75K
$ 1.68
47
Diversified USD
Diversified USD
DFIUSD
$ 1.001
0.00%
--
-0.10%
$ 186.24K
$ 44.55
48
Grai
Grai
GRAI
$ 0.585928
0.00%
--
+0.32%
$ 149.89K
$ 3.08
49
Argon
Argon
ARGN
$ 1.059
0.00%
--
0.00%
$ 131.72K
$ 5.40K
50
BYUSD
BYUSD
BYUSD
$ 1.001
+0.12%
+0.00%
+0.16%
$ 130.43K
$ 11.56K

الأسئلة الشائعة

ما هي الرموز المميزة عملة مستقرة مدعومة بالكريبتو ولماذا تحظى بشعبية كبيرة؟
عملة مستقرة مدعومة بالكريبتو تمثل الرموز المميزة مجموعة من مشاريع العملات الرقمية التي تركز على موضوع أو تقنية مشتركة. وقد اجتذبت هذه الفئة اهتمامًا كبيرًا من المتداولين، حيث يتم تتبع 61 الرموز المميزة حاليًا في MEXC وتبلغ القيمة السوقية المجمعة $4.10B.
ما هو التوكن عملة مستقرة مدعومة بالكريبتو الأفضل أداءً في الوقت الحالي؟
من بين عملة مستقرة مدعومة بالكريبتو التوكنات التي يتم تتبعها على موقع MEXC، أظهر ZCHF أقوى أداء حديث مع تغير في السعر 0.40% خلال الـ 24 ساعة الماضية. يتم تحديث بيانات الأداء في الوقت الفعلي وقد تختلف باختلاف ظروف السوق.
كم عدد الرموز المميزة عملة مستقرة مدعومة بالكريبتو الموجودة على MEXC؟
تقوم MEXC حاليًا بتتبع 61 عملة مستقرة مدعومة بالكريبتو التوكنات، التي تغطي كلاً من المشاريع القابلة للتداول والمشاريع المدرجة مسبقًا. تشمل الرموز المميزة عملة مستقرة مدعومة بالكريبتو الشائعة USDD, USDF, GHO. تُضاف رموز جديدة بانتظام مع تطور الفئة.
ما هو إجمالي القيمة السوقية لفئة عملة مستقرة مدعومة بالكريبتو ؟
تبلغ القيمة السوقية المجمعة لجميع الرموز المميزة عملة مستقرة مدعومة بالكريبتو حوالي $4.10B. يعكس هذا الرقم القيمة الإجمالية للفئة ويخضع لتقلبات السوق في الوقت الفعلي.

إخلاء المسؤولية

يتم الحصول على إدراج الأصول الرقمية في قطاع عملة مستقرة مدعومة بالكريبتو ، إلى جانب قواعد التصنيف وبيانات السوق، من جهات خارجية مستقلة. لا يشكل إدراج رمز مميز في هذه الفئة مصادقة أو ضمانًا أو توصية استثمارية من MEXC. جميع المحتويات هي لأغراض إعلامية فقط. تخضع أسعار العملات المشفرة لتقلبات السوق؛ يُرجى إجراء البحث الخاص بك (DYOR) والتداول بحذر.