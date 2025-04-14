احصل على تحديثات السعر في الوقت الفعلي لسعر DANK مقابل USD على MEXC. ابق على اطلاع بأحدث البيانات وتحليلات السوق. يعد هذا أمرًا ضروريًا لاتخاذ قرارات تداول ذكية في سوق العملات المشفرة سريعة الوتيرة. MEXC هي منصتك المفضلة للحصول على معلومات دقيقة عن سعر DANK.

سعر Dank Memes (DANK) المباشر لليوم هو USD 0 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 845.03K . يتم تحديث سعر DANK مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Dank Memes الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD -- - تغيير سعر Dank Memes خلال اليوم هو -21.19% - لديه عرض متداول بقيمة USD 999.85M

أداء سعر Dank Memes (DANK) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Dank Memes مقابل USD هو $ -0.00022715040930797 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Dank Memes مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Dank Memes مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Dank Memes مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ -0.00022715040930797 -21.19% 30 يوم $ 0 -51.35% 60 يوم $ 0 -- 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Dank Memes (DANK)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Dank Memes: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0.00107888$ 0.00107888 $ 0.00107888 عالية طوال الوقت $ 0.00210921$ 0.00210921 $ 0.00210921 تغير السعر (1 ساعة) -2.48% تغير السعر (1يوم) -21.19% تغير السعر (7 أيام) +46.37%

معلومات سوق Dank Memes (DANK)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: