سعر Cryptex Finance (CTX)
سعر Cryptex Finance (CTX) المباشر لليوم هو USD 2.52. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 17.49M. يتم تحديث سعر CTX مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Cryptex Finance الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 70.73K
- تغيير سعر Cryptex Finance خلال اليوم هو -1.28%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 6.93M
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خلال اليوم، كان سعر Cryptex Finance مقابل USD هو $ -0.032818262226635 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Cryptex Finance مقابل USD هو $ +0.2558636640 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Cryptex Finance مقابل USD هو $ +0.6838007400 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Cryptex Finance مقابل USD هو $ +0.3901455891050416 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ -0.032818262226635
|-1.28%
|30 يوم
|$ +0.2558636640
|+10.15%
|60 يوم
|$ +0.6838007400
|+27.13%
|90 يوم
|$ +0.3901455891050416
|+18.32%
اكتشف أحدث تحليلات سعر Cryptex Finance: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.09%
-1.28%
-20.81%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
CTX is a governance token that powers and secures the Cryptex protocol. Holders of CTX can vote on protocol upgrades for TCAP as well as all future products within the Cryptex ecosystem.
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