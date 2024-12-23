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سعر Cryptex Finance (CTX) المباشر لليوم هو USD 2.52 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 17.49M . يتم تحديث سعر CTX مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Cryptex Finance الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 70.73K - تغيير سعر Cryptex Finance خلال اليوم هو -1.28% - لديه عرض متداول بقيمة USD 6.93M

أداء سعر Cryptex Finance (CTX) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Cryptex Finance مقابل USD هو $ -0.032818262226635 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Cryptex Finance مقابل USD هو $ +0.2558636640 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Cryptex Finance مقابل USD هو $ +0.6838007400 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Cryptex Finance مقابل USD هو $ +0.3901455891050416 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ -0.032818262226635 -1.28% 30 يوم $ +0.2558636640 +10.15% 60 يوم $ +0.6838007400 +27.13% 90 يوم $ +0.3901455891050416 +18.32%

تحليل سعر Cryptex Finance (CTX)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Cryptex Finance: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 2.49$ 2.49 $ 2.49 24 ساعة مرتفع $ 2.57$ 2.57 $ 2.57 عالية طوال الوقت $ 44.13$ 44.13 $ 44.13 تغير السعر (1 ساعة) +0.09% تغير السعر (1يوم) -1.28% تغير السعر (7 أيام) -20.81%

معلومات سوق Cryptex Finance (CTX)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: