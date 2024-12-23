سعر Cronos zkEVM CRO (ZKCRO)
سعر Cronos zkEVM CRO (ZKCRO) المباشر لليوم هو USD 0.158569. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 27.76M. يتم تحديث سعر ZKCRO مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Cronos zkEVM CRO الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 2.68K
- تغيير سعر Cronos zkEVM CRO خلال اليوم هو -2.14%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 175.09M
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خلال اليوم، كان سعر Cronos zkEVM CRO مقابل USD هو $ -0.0034717158409142 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Cronos zkEVM CRO مقابل USD هو $ -0.0267722983 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Cronos zkEVM CRO مقابل USD هو $ +0.1758806120 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Cronos zkEVM CRO مقابل USD هو $ +0.07419564839612964 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ -0.0034717158409142
|-2.14%
|30 يوم
|$ -0.0267722983
|-16.88%
|60 يوم
|$ +0.1758806120
|+110.92%
|90 يوم
|$ +0.07419564839612964
|+87.94%
اكتشف أحدث تحليلات سعر Cronos zkEVM CRO: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.64%
-2.14%
-12.21%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
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