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سعر Cronos zkEVM CRO (ZKCRO) المباشر لليوم هو USD 0.158569 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 27.76M . يتم تحديث سعر ZKCRO مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Cronos zkEVM CRO الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 2.68K - تغيير سعر Cronos zkEVM CRO خلال اليوم هو -2.14% - لديه عرض متداول بقيمة USD 175.09M

أداء سعر Cronos zkEVM CRO (ZKCRO) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Cronos zkEVM CRO مقابل USD هو $ -0.0034717158409142 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Cronos zkEVM CRO مقابل USD هو $ -0.0267722983 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Cronos zkEVM CRO مقابل USD هو $ +0.1758806120 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Cronos zkEVM CRO مقابل USD هو $ +0.07419564839612964 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ -0.0034717158409142 -2.14% 30 يوم $ -0.0267722983 -16.88% 60 يوم $ +0.1758806120 +110.92% 90 يوم $ +0.07419564839612964 +87.94%

تحليل سعر Cronos zkEVM CRO (ZKCRO)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Cronos zkEVM CRO: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.157252$ 0.157252 $ 0.157252 24 ساعة مرتفع $ 0.165503$ 0.165503 $ 0.165503 عالية طوال الوقت $ 0.229521$ 0.229521 $ 0.229521 تغير السعر (1 ساعة) -0.64% تغير السعر (1يوم) -2.14% تغير السعر (7 أيام) -12.21%

معلومات سوق Cronos zkEVM CRO (ZKCRO)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: