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سعر Coinbase Wrapped DOGE (CBDOGE) المباشر لليوم هو USD 0.170714 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 2.30M . يتم تحديث سعر CBDOGE مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Coinbase Wrapped DOGE الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD -- - تغيير سعر Coinbase Wrapped DOGE خلال اليوم هو -0.84% - لديه عرض متداول بقيمة USD 13.64M

أداء سعر Coinbase Wrapped DOGE (CBDOGE) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Coinbase Wrapped DOGE مقابل USD هو $ -0.0014483548745759 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Coinbase Wrapped DOGE مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Coinbase Wrapped DOGE مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Coinbase Wrapped DOGE مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ -0.0014483548745759 -0.84% 30 يوم $ 0 -- 60 يوم $ 0 -- 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Coinbase Wrapped DOGE (CBDOGE)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Coinbase Wrapped DOGE: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.164167$ 0.164167 $ 0.164167 24 ساعة مرتفع $ 0.17582$ 0.17582 $ 0.17582 عالية طوال الوقت $ 0.24386$ 0.24386 $ 0.24386 تغير السعر (1 ساعة) +0.34% تغير السعر (1يوم) -0.84% تغير السعر (7 أيام) -12.57%

معلومات سوق Coinbase Wrapped DOGE (CBDOGE)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: