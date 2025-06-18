سعر chomik (CHOMIK)
سعر chomik (CHOMIK) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 28.74K. يتم تحديث سعر CHOMIK مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق chomik الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD --
- تغيير سعر chomik خلال اليوم هو -16.33%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 998.29M
احصل على تحديثات السعر في الوقت الفعلي لسعر CHOMIK مقابل USD على MEXC. ابق على اطلاع بأحدث البيانات وتحليلات السوق. يعد هذا أمرًا ضروريًا لاتخاذ قرارات تداول ذكية في سوق العملات المشفرة سريعة الوتيرة. MEXC هي منصتك المفضلة للحصول على معلومات دقيقة عن سعر CHOMIK.
خلال اليوم، كان سعر chomik مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر chomik مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر chomik مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر chomik مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-16.33%
|30 يوم
|$ 0
|--
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر chomik: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.01%
-16.33%
-31.15%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Chomik is about the characters virality and cuteness. Born as the mascot of a popular Web2 Polish File share program, he was made to visualise stages of the process, he is more than an hourglass.. he is memetic gold that fits in everywhere. Chomik is the narrative, the more you see him, the more timeless this age of web2 animorphisation becomes. Tech is functional, Chomik makes that tech fun and relatable.
MEXC هي بورصة رائدة للعملات المشفرة يثق بها أكثر من 10 ملايين مستخدم حول العالم. وهي تشتهر بأنها البورصة التي تضم أوسع مجموعة من التوكن وأسرع إدراج للتوكن، وأقل رسوم تداول في السوق. انضم إلى MEXC الآن لتجربة سيولة من الدرجة الأولى وأكثر الرسوم تنافسية في السوق!
يمكن أن يوفر فهم توكنوميكس chomik (CHOMIK) رؤية أعمق لقيمتها على المدى الطويل وإمكانات نموها. من كيفية توزيع التوكنات إلى كيفية إدارة العرض، تكشف توكنوميكس عن الهيكل الأساسي لاقتصاد المشروع. تعرف على توكنوميكس CHOMIK والتوكن الشاملة الآن!
تخضع أسعار العملات الرقمية لمخاطر السوق العالية وتقلبات الأسعار. يجب أن تستثمر في المشاريع والمنتجات التي تعرفها وحيث تفهم المخاطر التي تنطوي عليها. يجب أن تفكر مليًا في خبرتك الاستثمارية ووضعك المالي وأهدافك الاستثمارية وتحملك للمخاطر واستشارة مستشار مالي مستقل قبل القيام بأي استثمار. لا ينبغي تفسير هذه المواد على أنها نصيحة مالية. الأداء السابق ليس مؤشرًا موثوقًا للأداء المستقبلي. يمكن أن تنخفض قيمة استثمارك أو ترتفع ، وقد لا تسترد المبلغ الذي استثمرته. أنت وحدك المسؤول عن قرارات الاستثمار الخاصة بك. MEXC ليست مسؤولة عن أي خسائر قد تتكبدها. لمزيد من المعلومات ، يرجى الرجوع إلى شروط الاستخدام والتحذير من المخاطر. يرجى أيضًا ملاحظة أن البيانات المتعلقة بالعملة الرقمية المذكورة أعلاه والمقدمة هنا (مثل سعرها المباشر الحالي) تستند إلى مصادر جهات خارجية. يتم تقديمها لك على أساس "كما هي" ولأغراض إعلامية فقط ، دون تمثيل أو ضمان من أي نوع. الروابط المقدمة إلى مواقع الأطراف الثالثة لا تخضع أيضًا لسيطرة MEXC. MEXC ليست مسؤولة عن موثوقية ودقة مواقع الأطراف الثالثة ومحتوياتها.
|1 CHOMIK إلى VND
₫--
|1 CHOMIK إلى AUD
A$--
|1 CHOMIK إلى GBP
￡--
|1 CHOMIK إلى EUR
€--
|1 CHOMIK إلى USD
$--
|1 CHOMIK إلى MYR
RM--
|1 CHOMIK إلى TRY
₺--
|1 CHOMIK إلى JPY
¥--
|1 CHOMIK إلى RUB
₽--
|1 CHOMIK إلى INR
₹--
|1 CHOMIK إلى IDR
Rp--
|1 CHOMIK إلى KRW
₩--
|1 CHOMIK إلى PHP
₱--
|1 CHOMIK إلى EGP
￡E.--
|1 CHOMIK إلى BRL
R$--
|1 CHOMIK إلى CAD
C$--
|1 CHOMIK إلى BDT
৳--
|1 CHOMIK إلى NGN
₦--
|1 CHOMIK إلى UAH
₴--
|1 CHOMIK إلى VES
Bs--
|1 CHOMIK إلى PKR
Rs--
|1 CHOMIK إلى KZT
₸--
|1 CHOMIK إلى THB
฿--
|1 CHOMIK إلى TWD
NT$--
|1 CHOMIK إلى AED
د.إ--
|1 CHOMIK إلى CHF
Fr--
|1 CHOMIK إلى HKD
HK$--
|1 CHOMIK إلى MAD
.د.م--
|1 CHOMIK إلى MXN
$--