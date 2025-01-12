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سعر Cheeseball the Wizard (CHEESEBALL) المباشر لليوم هو USD 0 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 71.98K . يتم تحديث سعر CHEESEBALL مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Cheeseball the Wizard الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 875.97 - تغيير سعر Cheeseball the Wizard خلال اليوم هو +6.16% - لديه عرض متداول بقيمة USD 1.00B

أداء سعر Cheeseball the Wizard (CHEESEBALL) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Cheeseball the Wizard مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Cheeseball the Wizard مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Cheeseball the Wizard مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Cheeseball the Wizard مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 +6.16% 30 يوم $ 0 -20.25% 60 يوم $ 0 -61.11% 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Cheeseball the Wizard (CHEESEBALL)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Cheeseball the Wizard: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 0.00409308$ 0.00409308 $ 0.00409308 تغير السعر (1 ساعة) +0.47% تغير السعر (1يوم) +6.16% تغير السعر (7 أيام) +2.72%

معلومات سوق Cheeseball the Wizard (CHEESEBALL)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: