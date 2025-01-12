سعر Cheeseball the Wizard (CHEESEBALL)
سعر Cheeseball the Wizard (CHEESEBALL) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 71.98K. يتم تحديث سعر CHEESEBALL مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Cheeseball the Wizard الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 875.97
- تغيير سعر Cheeseball the Wizard خلال اليوم هو +6.16%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 1.00B
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خلال اليوم، كان سعر Cheeseball the Wizard مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Cheeseball the Wizard مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Cheeseball the Wizard مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Cheeseball the Wizard مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|+6.16%
|30 يوم
|$ 0
|-20.25%
|60 يوم
|$ 0
|-61.11%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Cheeseball the Wizard: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.47%
+6.16%
+2.72%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Cheeseball the Wizard is the latest internet sensation, a quirky, mischievous cat with a flair for magic and an eye on the meme throne. As Halloween approaches, Cheeseball is gearing up to cast a spell over the internet, unleashing a flood of hilarious and spooky memes that are sure to go viral. With his wizard hat and mystical aura, he's ready to lead the charge into Uptober, a month-long celebration of bullish crypto vibes, memes, and fun. Get ready for Cheeseball's reign as he combines the magic of Halloween with the hype of Uptober, creating the purrfect storm of entertainment!
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