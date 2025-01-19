سعر ChAtoshI (CHATOSHI)
سعر ChAtoshI (CHATOSHI) المباشر لليوم هو USD 0.00335927. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 3.28M. يتم تحديث سعر CHATOSHI مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق ChAtoshI الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 974.13K
- تغيير سعر ChAtoshI خلال اليوم هو -25.19%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 999.97M
احصل على تحديثات السعر في الوقت الفعلي لسعر CHATOSHI مقابل USD على MEXC. ابق على اطلاع بأحدث البيانات وتحليلات السوق. يعد هذا أمرًا ضروريًا لاتخاذ قرارات تداول ذكية في سوق العملات المشفرة سريعة الوتيرة. MEXC هي منصتك المفضلة للحصول على معلومات دقيقة عن سعر CHATOSHI.
خلال اليوم، كان سعر ChAtoshI مقابل USD هو $ -0.001131242926643923 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر ChAtoshI مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر ChAtoshI مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر ChAtoshI مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ -0.001131242926643923
|-25.19%
|30 يوم
|$ 0
|--
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر ChAtoshI: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-4.05%
-25.19%
--
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
What Is ChAtoshI (CHATOSHI)? ChAtoshI is a proprietary AI-powered Web3 browser and search engine that enables its users to simply and effectively navigate all aspects of blockchain and the wider Web3 ecosystem. Simply put, Chatoshi.ai aims to be the Google of Web3, redefining how users interact trade on, search, and interact with the blockchain. From an an advanced AI agent, to a crypto search engine, to an integrated Web3 Solana browser, Chatoshi empowers users to: - Discover and meet all their crypto-related demands - Access real-time market insights - Navigate and utilize decentralized applications (dApps) - Explore and understand the blockchain ecosystem with ease More than just a coin, ChAtoshI is your intelligent companion for the decentralized future, combining cutting-edge AI with Web3 functionality.
MEXC هي بورصة رائدة للعملات المشفرة يثق بها أكثر من 10 ملايين مستخدم حول العالم. وهي تشتهر بأنها البورصة التي تضم أوسع مجموعة من التوكن وأسرع إدراج للتوكن، وأقل رسوم تداول في السوق. انضم إلى MEXC الآن لتجربة سيولة من الدرجة الأولى وأكثر الرسوم تنافسية في السوق!
تخضع أسعار العملات الرقمية لمخاطر السوق العالية وتقلبات الأسعار. يجب أن تستثمر في المشاريع والمنتجات التي تعرفها وحيث تفهم المخاطر التي تنطوي عليها. يجب أن تفكر مليًا في خبرتك الاستثمارية ووضعك المالي وأهدافك الاستثمارية وتحملك للمخاطر واستشارة مستشار مالي مستقل قبل القيام بأي استثمار. لا ينبغي تفسير هذه المواد على أنها نصيحة مالية. الأداء السابق ليس مؤشرًا موثوقًا للأداء المستقبلي. يمكن أن تنخفض قيمة استثمارك أو ترتفع ، وقد لا تسترد المبلغ الذي استثمرته. أنت وحدك المسؤول عن قرارات الاستثمار الخاصة بك. MEXC ليست مسؤولة عن أي خسائر قد تتكبدها. لمزيد من المعلومات ، يرجى الرجوع إلى شروط الاستخدام والتحذير من المخاطر. يرجى أيضًا ملاحظة أن البيانات المتعلقة بالعملة الرقمية المذكورة أعلاه والمقدمة هنا (مثل سعرها المباشر الحالي) تستند إلى مصادر جهات خارجية. يتم تقديمها لك على أساس "كما هي" ولأغراض إعلامية فقط ، دون تمثيل أو ضمان من أي نوع. الروابط المقدمة إلى مواقع الأطراف الثالثة لا تخضع أيضًا لسيطرة MEXC. MEXC ليست مسؤولة عن موثوقية ودقة مواقع الأطراف الثالثة ومحتوياتها.
|1 CHATOSHI إلى AUD
A$0.0054084247
|1 CHATOSHI إلى GBP
￡0.0027546014
|1 CHATOSHI إلى EUR
€0.0032584919
|1 CHATOSHI إلى USD
$0.00335927
|1 CHATOSHI إلى MYR
RM0.015116715
|1 CHATOSHI إلى TRY
₺0.1190189361
|1 CHATOSHI إلى JPY
¥0.5249531229
|1 CHATOSHI إلى RUB
₽0.3442915823
|1 CHATOSHI إلى INR
₹0.2908455966
|1 CHATOSHI إلى IDR
Rp55.0699911888
|1 CHATOSHI إلى PHP
₱0.1966852585
|1 CHATOSHI إلى EGP
￡E.0.169307208
|1 CHATOSHI إلى BRL
R$0.020491547
|1 CHATOSHI إلى CAD
C$0.0048373488
|1 CHATOSHI إلى BDT
৳0.408151305
|1 CHATOSHI إلى NGN
₦5.2324997301
|1 CHATOSHI إلى UAH
₴0.1414588597
|1 CHATOSHI إلى VES
Bs0.18140058
|1 CHATOSHI إلى PKR
Rs0.9364972906
|1 CHATOSHI إلى KZT
₸1.7830333306
|1 CHATOSHI إلى THB
฿0.1155252953
|1 CHATOSHI إلى TWD
NT$0.1104863903
|1 CHATOSHI إلى CHF
Fr0.0030569357
|1 CHATOSHI إلى HKD
HK$0.0261351206
|1 CHATOSHI إلى MAD
.د.م0.0337270708