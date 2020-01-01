توكنوميكس ChAtoshI (CHATOSHI) اكتشف الرؤى الرئيسية حول ChAtoshI (CHATOSHI)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات ChAtoshI (CHATOSHI) What Is ChAtoshI (CHATOSHI)? ChAtoshI is a proprietary AI-powered Web3 browser and search engine that enables its users to simply and effectively navigate all aspects of blockchain and the wider Web3 ecosystem. Simply put, Chatoshi.ai aims to be the Google of Web3, redefining how users interact trade on, search, and interact with the blockchain. From an an advanced AI agent, to a crypto search engine, to an integrated Web3 Solana browser, Chatoshi empowers users to: Discover and meet all their crypto-related demands

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Navigate and utilize decentralized applications (dApps)

Explore and understand the blockchain ecosystem with ease More than just a coin, ChAtoshI is your intelligent companion for the decentralized future, combining cutting-edge AI with Web3 functionality. الموقع الرسمي: https://chatoshi.ai الوثيقة البيضاء: https://chatoshi.ai/whitepaper اشتر CHATOSHI الآن!

توكنوميكس ChAtoshI (CHATOSHI) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار ChAtoshI (CHATOSHI)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 1.89M $ 1.89M $ 1.89M إجمالي العرض: $ 999.00M $ 999.00M $ 999.00M العرض المتداول: $ 999.00M $ 999.00M $ 999.00M القيمة المخففة بالكامل (FDV): $ 1.89M $ 1.89M $ 1.89M أعلى مستوى على الإطلاق: $ 0.00788568 $ 0.00788568 $ 0.00788568 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 0.00148505 $ 0.00148505 $ 0.00148505 السعر الحالي: $ 0.00189448 $ 0.00189448 $ 0.00189448 معرفة المزيد عن سعر ChAtoshI (CHATOSHI)

توكنوميكس ChAtoshI (CHATOSHI): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس ChAtoshI (CHATOSHI) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن CHATOSHI التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن CHATOSHI التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس CHATOSHI، استكشف السعر المباشر لتوكن CHATOSHI!

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