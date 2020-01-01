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أعلى النظام البيئي لسلسلة التفاؤل الفائقة التوكنات المميزة من حيث القيمة السوقية

استكشف العملات الأفضل أداءً في قطاع النظام البيئي لسلسلة التفاؤل الفائقة. العملات أدناه مرتبة حسب القيمة السوقية، مما يساعدك على تتبع اتجاهات السوق بسهولة واكتشاف فرص التداول.

#
عملة
سعر
آخر 7 أيام
إجراء
1
Worldcoin
Worldcoin
WLD
$ 0.3543
-0.28%
-1.96%
+5.38%
$ 1.21B
$ 1.73M
2
OP
OP
OP
$ 0.08401
-0.10%
-0.59%
-6.56%
$ 180.64M
$ 667.74K
3
CELO
CELO
CELO
$ 0.05938
-0.08%
-1.49%
-3.22%
$ 35.81M
$ 995.23K
4
CyberConnect
CyberConnect
CYBER
$ 0.2915
-0.07%
-1.45%
-4.68%
$ 20.44M
$ 210.15K
5
Lisk
Lisk
LSK
$ 0.077642
-0.17%
-0.00%
-6.92%
$ 18.10M
$ 1.35M
6
Orderly Network
Orderly Network
ORDER
$ 0.0284
0.00%
-1.38%
+1.42%
$ 11.10M
$ 1.76M
7
Ancient8
Ancient8
A8
$ 0.004184
+0.07%
+0.41%
-11.65%
$ 2.30M
$ 10.73M
8
Superseed
Superseed
SUPR
$ 8.873E-5
0.00%
-0.80%
-1.03%
$ 887.26K
--
9
Ethernity Chain
Ethernity Chain
ERN
$ 0.02504109
0.00%
+0.01%
+65.99%
$ 751.23K
$ 63.33
10
Mode
Mode
MODE
$ 4.05E-5
0.00%
-3.70%
-7.60%
$ 313.19K
--
11
GameSwift
GameSwift
GSWIFT
$ 0.0003236
-0.02%
-0.06%
-9.62%
$ 151.44K
$ 49.69
12
Swan Chain
Swan Chain
SWAN
$ 0.00024139
0.00%
0.00%
-5.53%
$ 95.20K
$ 47.66

الأسئلة الشائعة

ما هي الرموز المميزة النظام البيئي لسلسلة التفاؤل الفائقة ولماذا تحظى بشعبية كبيرة؟
النظام البيئي لسلسلة التفاؤل الفائقة تمثل الرموز المميزة مجموعة من مشاريع العملات الرقمية التي تركز على موضوع أو تقنية مشتركة. وقد اجتذبت هذه الفئة اهتمامًا كبيرًا من المتداولين، حيث يتم تتبع 12 الرموز المميزة حاليًا في MEXC وتبلغ القيمة السوقية المجمعة $1.48B.
ما هو التوكن النظام البيئي لسلسلة التفاؤل الفائقة الأفضل أداءً في الوقت الحالي؟
من بين النظام البيئي لسلسلة التفاؤل الفائقة التوكنات التي يتم تتبعها على موقع MEXC، أظهر A8 أقوى أداء حديث مع تغير في السعر 0.41% خلال الـ 24 ساعة الماضية. يتم تحديث بيانات الأداء في الوقت الفعلي وقد تختلف باختلاف ظروف السوق.
كم عدد الرموز المميزة النظام البيئي لسلسلة التفاؤل الفائقة الموجودة على MEXC؟
تقوم MEXC حاليًا بتتبع 12 النظام البيئي لسلسلة التفاؤل الفائقة التوكنات، التي تغطي كلاً من المشاريع القابلة للتداول والمشاريع المدرجة مسبقًا. تشمل الرموز المميزة النظام البيئي لسلسلة التفاؤل الفائقة الشائعة WLD, OP, CELO. تُضاف رموز جديدة بانتظام مع تطور الفئة.
ما هو إجمالي القيمة السوقية لفئة النظام البيئي لسلسلة التفاؤل الفائقة ؟
تبلغ القيمة السوقية المجمعة لجميع الرموز المميزة النظام البيئي لسلسلة التفاؤل الفائقة حوالي $1.48B. يعكس هذا الرقم القيمة الإجمالية للفئة ويخضع لتقلبات السوق في الوقت الفعلي.

إخلاء المسؤولية

يتم الحصول على إدراج الأصول الرقمية في قطاع النظام البيئي لسلسلة التفاؤل الفائقة ، إلى جانب قواعد التصنيف وبيانات السوق، من جهات خارجية مستقلة. لا يشكل إدراج رمز مميز في هذه الفئة مصادقة أو ضمانًا أو توصية استثمارية من MEXC. جميع المحتويات هي لأغراض إعلامية فقط. تخضع أسعار العملات المشفرة لتقلبات السوق؛ يُرجى إجراء البحث الخاص بك (DYOR) والتداول بحذر.